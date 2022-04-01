https://ria.ru/20220401/natsionalizatsiya-1781268596.html

Песков оценил сообщения о возможной национализации дочки "Газпрома" в ФРГ

Песков оценил сообщения о возможной национализации дочки "Газпрома" в ФРГ - РИА Новости, 01.04.2022

Песков оценил сообщения о возможной национализации дочки "Газпрома" в ФРГ

Национализация в ФРГ "дочек" "Газпрома" и "Роснефти" серьезно нарушила бы международное право, все мыслимые и немыслимые законы, в Кремле считают неприемлемой... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:10

2022-04-01T13:10

2022-04-01T13:37

экономика

газпром

роснефть

минэкономики фрг

германия

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Национализация в ФРГ "дочек" "Газпрома" и "Роснефти" серьезно нарушила бы международное право, все мыслимые и немыслимые законы, в Кремле считают неприемлемой саму постановку такого вопроса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В СМИ ранее появились сообщения о том, что Минэкономики ФРГ изучает вопрос национализации "дочек" "Газпрома" и "Роснефти"."Безусловно, такой план, он очень серьезно нарушал бы международное право и все мыслимые и немыслимые правила и законы. Поэтому будем самым внимательным образом отслеживать... Безусловно, даже саму проработку такого вопроса считаем неприемлемой", - сказал Песков журналистам.На вопрос, если это действительно произойдет, может ли быть какая-либо увязка с контрактами на газ, он отметил, что "это разные истории".

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, газпром, роснефть, минэкономики фрг, германия, россия, дмитрий песков