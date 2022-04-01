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Песков оценил сообщения о возможной национализации дочки "Газпрома" в ФРГ - РИА Новости, 01.04.2022
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Песков оценил сообщения о возможной национализации дочки "Газпрома" в ФРГ
Песков оценил сообщения о возможной национализации дочки "Газпрома" в ФРГ - РИА Новости, 01.04.2022
Песков оценил сообщения о возможной национализации дочки "Газпрома" в ФРГ
Национализация в ФРГ "дочек" "Газпрома" и "Роснефти" серьезно нарушила бы международное право, все мыслимые и немыслимые законы, в Кремле считают неприемлемой... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:10
2022-04-01T13:37
экономика
газпром
роснефть
минэкономики фрг
германия
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Национализация в ФРГ "дочек" "Газпрома" и "Роснефти" серьезно нарушила бы международное право, все мыслимые и немыслимые законы, в Кремле считают неприемлемой саму постановку такого вопроса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В СМИ ранее появились сообщения о том, что Минэкономики ФРГ изучает вопрос национализации "дочек" "Газпрома" и "Роснефти"."Безусловно, такой план, он очень серьезно нарушал бы международное право и все мыслимые и немыслимые правила и законы. Поэтому будем самым внимательным образом отслеживать... Безусловно, даже саму проработку такого вопроса считаем неприемлемой", - сказал Песков журналистам.На вопрос, если это действительно произойдет, может ли быть какая-либо увязка с контрактами на газ, он отметил, что "это разные истории".
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экономика, газпром, роснефть, минэкономики фрг, германия, россия, дмитрий песков
13:10 01.04.2022 (обновлено: 13:37 01.04.2022)
 
Песков оценил сообщения о возможной национализации дочки "Газпрома" в ФРГ

Песков назвал идею о национализации в ФРГ дочек "Газпрома" и "Роснефти" неприемлемой

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотип компании "Газпром"
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Национализация в ФРГ "дочек" "Газпрома" и "Роснефти" серьезно нарушила бы международное право, все мыслимые и немыслимые законы, в Кремле считают неприемлемой саму постановку такого вопроса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В СМИ ранее появились сообщения о том, что Минэкономики ФРГ изучает вопрос национализации "дочек" "Газпрома" и "Роснефти".
"Безусловно, такой план, он очень серьезно нарушал бы международное право и все мыслимые и немыслимые правила и законы. Поэтому будем самым внимательным образом отслеживать... Безусловно, даже саму проработку такого вопроса считаем неприемлемой", - сказал Песков журналистам.
На вопрос, если это действительно произойдет, может ли быть какая-либо увязка с контрактами на газ, он отметил, что "это разные истории".
Российский газ в Европе: страны-лидеры по объему закупок
1 февраля, 15:17Инфографика
Российский газ в Европе: страны — лидеры по объему закупок
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ЭкономикаГазпромРоснефтьМинэкономики ФРГГерманияРоссияДмитрий Песков
 
 
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