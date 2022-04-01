https://ria.ru/20220401/nato-1781208434.html

В НАТО не думают о мире, заявил директор департамента МИД

В НАТО не думают о мире, заявил директор департамента МИД - РИА Новости, 01.04.2022

В НАТО не думают о мире, заявил директор департамента МИД

В НАТО не думают о мире, альянсу надо оправдать свое существование и политику "сдерживания" России, заявил в интервью РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T09:25

2022-04-01T09:25

2022-04-01T09:25

россия

нато

украина

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В НАТО не думают о мире, альянсу надо оправдать свое существование и политику "сдерживания" России, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец."О мире в НАТО не думают. Лишь бы оправдать свое существование и политику "сдерживания" России", - сказал Кобринец.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/dialog-1781205620.html

россия

украина

донбасс

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, нато, украина, донбасс, владимир путин