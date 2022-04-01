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НАТО намерена воевать с Россией "до последнего украинца", заявили в МИД - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/nato-1781207056.html
НАТО намерена воевать с Россией "до последнего украинца", заявили в МИД
НАТО намерена воевать с Россией "до последнего украинца", заявили в МИД - РИА Новости, 01.04.2022
НАТО намерена воевать с Россией "до последнего украинца", заявили в МИД
НАТО боится прямого столкновения с Россией, но намерена воевать "до последнего украинца", и это предельно циничная политика, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T09:14
2022-04-01T09:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
владимир путин
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. НАТО боится прямого столкновения с Россией, но намерена воевать "до последнего украинца", и это предельно циничная политика, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины ". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
россия
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в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, россия, украина, донбасс
09:14 01.04.2022
 
НАТО намерена воевать с Россией "до последнего украинца", заявили в МИД

Глава департамента МИД Кобринец: НАТО намерена воевать с Россией "до последнего украинца"

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Военнослужащий ВСУ
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. НАТО боится прямого столкновения с Россией, но намерена воевать "до последнего украинца", и это предельно циничная политика, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.
"Прямого столкновения с нашей страной боятся (в НАТО - ред.) – чувство самосохранения все-таки не потеряли. Но намерены воевать "до последнего украинца". Политика бесчеловечная и предельно циничная", - сказал Кобринец.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины ". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Украина стала операцией прикрытия для перекройки мира
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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