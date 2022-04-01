https://ria.ru/20220401/nato-1781207056.html

НАТО намерена воевать с Россией "до последнего украинца", заявили в МИД

НАТО намерена воевать с Россией "до последнего украинца", заявили в МИД - РИА Новости, 01.04.2022

НАТО намерена воевать с Россией "до последнего украинца", заявили в МИД

НАТО боится прямого столкновения с Россией, но намерена воевать "до последнего украинца", и это предельно циничная политика, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T09:14

2022-04-01T09:14

2022-04-01T09:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

владимир путин

россия

украина

донбасс

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. НАТО боится прямого столкновения с Россией, но намерена воевать "до последнего украинца", и это предельно циничная политика, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины ". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

россия

украина

донбасс

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, россия, украина, донбасс