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Рада повысила налоги для компаний, работающих в России - РИА Новости, 01.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/nalogi-1781352228.html
Рада повысила налоги для компаний, работающих в России
Рада повысила налоги для компаний, работающих в России - РИА Новости, 01.04.2022
Рада повысила налоги для компаний, работающих в России
Парламент Украины поддержал увеличение налогов для компаний, продолжающих работать в РФ, для них введен коэффициент 1,5 к ставкам налога на прибыль. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:42
2022-04-01T17:49
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
украина
россия
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
верховная рада украины
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Парламент Украины поддержал увеличение налогов для компаний, продолжающих работать в РФ, для них введен коэффициент 1,5 к ставкам налога на прибыль."Верховная рада проголосовала за закон №7232 об увеличении налоговой нагрузки для компаний, которые продолжают работать в России… Международные компании, подразделения которых продолжают работать в России, облагаются налогом с коэффициентом 1,5 к ставкам налога на прибыль предприятий, экологического налога, ренты и налога на имущество", - написала глава фракции "Слуга Народа" Елена Шуляк в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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экономика, украина, россия, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр, верховная рада украины
17:42 01.04.2022 (обновлено: 17:49 01.04.2022)
 
Рада повысила налоги для компаний, работающих в России

Рада ввела повышенный коэффициент налога для компаний, работающих в России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Парламент Украины поддержал увеличение налогов для компаний, продолжающих работать в РФ, для них введен коэффициент 1,5 к ставкам налога на прибыль.
"Верховная рада проголосовала за закон №7232 об увеличении налоговой нагрузки для компаний, которые продолжают работать в России… Международные компании, подразделения которых продолжают работать в России, облагаются налогом с коэффициентом 1,5 к ставкам налога на прибыль предприятий, экологического налога, ренты и налога на имущество", - написала глава фракции "Слуга Народа" Елена Шуляк в Telegram-канале.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаУкраинаРоссияСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНРВерховная Рада Украины
 
 
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