https://ria.ru/20220401/nalogi-1781313654.html

Германия приостановила сотрудничество с Россией и Белоруссией по налогам

Германия приостановила сотрудничество с Россией и Белоруссией по налогам - РИА Новости, 01.04.2022

Германия приостановила сотрудничество с Россией и Белоруссией по налогам

Правительство ФРГ приостановило сотрудничество с Россией и Белоруссией в налоговой сфере, в частности, прекращен обмен информацией, сообщает издание Spiegel со... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:31

2022-04-01T15:31

2022-04-01T15:46

в мире

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Правительство ФРГ приостановило сотрудничество с Россией и Белоруссией в налоговой сфере, в частности, прекращен обмен информацией, сообщает издание Spiegel со ссылкой на письмо министра финансов Германии Кристиана Линднера его украинскому коллеге Сергею Марченко.Письмо Линднер направил Марченко во вторник. По данным издания, украинские власти просили Германию пойти на этот шаг.В частности, остановлен обмен информацией, что скажется на возможностях налогообложения фирм, работающих на территории всех трех стран. Так, власти Германии не будут компенсировать подоходный налог российских граждан и фирм, которые зарегистрированы в финансовых ведомствах ФРГ, это скажется на возможности для граждан РФ и фирм избегать двойного налогообложения.Линднер также сообщил Марченко, что Германия поддерживает исключение представителей РФ и Белоруссии из всех органов ОЭСР. "Мы настроены решительно наносить России и Белоруссии дальнейший экономический ущерб", - написал Линднер.

https://ria.ru/20220401/mks-1781215019.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии