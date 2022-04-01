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СМИ: Украина приостановила набор наемников из-за нехватки оружия - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/naemniki-1781355146.html
СМИ: Украина приостановила набор наемников из-за нехватки оружия
СМИ: Украина приостановила набор наемников из-за нехватки оружия - РИА Новости, 01.04.2022
СМИ: Украина приостановила набор наемников из-за нехватки оружия
Издание National Post утверждает, что Украина приостановила набор наемников в "интернациональный легион", среди причин источники называют недостаток оружия и... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:55
2022-04-01T17:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Издание National Post утверждает, что Украина приостановила набор наемников в "интернациональный легион", среди причин источники называют недостаток оружия и большое количество малоопытных "добровольцев"."Существует множество причин (приостановки набора), одна их них - нехватка огнестрельного оружия", - приводит издание слова представителя легиона.По словам бывшего канадского депутата Бориса Вжесневского, который теперь помогает украинским дипломатам "отбирать" кандидатов в легион, "несколько недель назад министерство обороны (Украины) приостановило миссию". Как утверждает экс-депутат, он и украинские дипломаты отклоняют заявки от претендентов, которые хотят попасть в пехоту, но не имеют нужного опыта. Однако, отмечает Вжесневский, малоопытные канадцы уже отправились на Украину и могут оказаться "скорее препятствием, нежели подспорьем".Согласно изданию, которое ссылается на представителя легиона, ряд наемников готовы отказаться от своего гражданства в обмен на украинское. Верховная рада сегодня собирается обсудить это, добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На прошлой неделе начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что на территории Украины действуют 6595 иностранных наемников и террористов из 62 государств.
https://ria.ru/20220331/naemnik-1781170358.html
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
17:55 01.04.2022 (обновлено: 17:56 01.04.2022)
 
СМИ: Украина приостановила набор наемников из-за нехватки оружия

National Post: Украина приостановила набор наемников из-за нехватки оружия

© REUTERS / Kai PfaffenbachИностранные наемники во Львове, Украина
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Иностранные наемники во Львове, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Издание National Post утверждает, что Украина приостановила набор наемников в "интернациональный легион", среди причин источники называют недостаток оружия и большое количество малоопытных "добровольцев".
"Существует множество причин (приостановки набора), одна их них - нехватка огнестрельного оружия", - приводит издание слова представителя легиона.
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По словам бывшего канадского депутата Бориса Вжесневского, который теперь помогает украинским дипломатам "отбирать" кандидатов в легион, "несколько недель назад министерство обороны (Украины) приостановило миссию". Как утверждает экс-депутат, он и украинские дипломаты отклоняют заявки от претендентов, которые хотят попасть в пехоту, но не имеют нужного опыта. Однако, отмечает Вжесневский, малоопытные канадцы уже отправились на Украину и могут оказаться "скорее препятствием, нежели подспорьем".
Согласно изданию, которое ссылается на представителя легиона, ряд наемников готовы отказаться от своего гражданства в обмен на украинское. Верховная рада сегодня собирается обсудить это, добавил он.
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На прошлой неделе начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что на территории Украины действуют 6595 иностранных наемников и террористов из 62 государств.
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