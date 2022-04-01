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"Роскосмос" больше не ждет ответов по продолжению сотрудничества по МКС - РИА Новости, 01.04.2022
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"Роскосмос" больше не ждет ответов по продолжению сотрудничества по МКС
"Роскосмос" больше не ждет ответов по продолжению сотрудничества по МКС - РИА Новости, 01.04.2022
"Роскосмос" больше не ждет ответов по продолжению сотрудничества по МКС
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 2 апреля обнародует позицию госкорпорации по поводу дальнейшего сотрудничества по Международной космической станции,... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T10:05
2022-04-01T10:21
космос - риа наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
дмитрий рогозин
наса
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 2 апреля обнародует позицию госкорпорации по поводу дальнейшего сотрудничества по Международной космической станции, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец.Ранее "Роскосмос" направил письменные требования о снятии с госкорпорации незаконных санкций НАСА, Европейскому и космическому агентствам. Срок ответа, по словам Рогозина, завершался 31 марта, после этого "Роскосмос" должен был решить, как ему взаимодействовать с партнерами."Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин 2 апреля (в субботу) сделает официальное заявление относительно российской позиции по продолжению сотрудничества с зарубежными странами в рамках проекта МКС", - написал Струговец в своем Telegram-канале.
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космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин, наса
10:05 01.04.2022 (обновлено: 10:21 01.04.2022)
 
"Роскосмос" больше не ждет ответов по продолжению сотрудничества по МКС

Рогозин сделает в субботу заявление по продолжению международного сотрудничества по МКС

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 2 апреля обнародует позицию госкорпорации по поводу дальнейшего сотрудничества по Международной космической станции, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец.
Ранее "Роскосмос" направил письменные требования о снятии с госкорпорации незаконных санкций НАСА, Европейскому и космическому агентствам. Срок ответа, по словам Рогозина, завершался 31 марта, после этого "Роскосмос" должен был решить, как ему взаимодействовать с партнерами.
"Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин 2 апреля (в субботу) сделает официальное заявление относительно российской позиции по продолжению сотрудничества с зарубежными странами в рамках проекта МКС", - написал Струговец в своем Telegram-канале.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 17:36
"Роскосмос" сам справится с организацией миссии на Марс, заявил Рогозин
 
Космос - РИА НаукаРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Дмитрий РогозинНАСА
 
 
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