https://ria.ru/20220401/mks-1781215019.html

"Роскосмос" больше не ждет ответов по продолжению сотрудничества по МКС

"Роскосмос" больше не ждет ответов по продолжению сотрудничества по МКС - РИА Новости, 01.04.2022

"Роскосмос" больше не ждет ответов по продолжению сотрудничества по МКС

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 2 апреля обнародует позицию госкорпорации по поводу дальнейшего сотрудничества по Международной космической станции,... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:05

2022-04-01T10:05

2022-04-01T10:21

космос - риа наука

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

дмитрий рогозин

наса

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 2 апреля обнародует позицию госкорпорации по поводу дальнейшего сотрудничества по Международной космической станции, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец.Ранее "Роскосмос" направил письменные требования о снятии с госкорпорации незаконных санкций НАСА, Европейскому и космическому агентствам. Срок ответа, по словам Рогозина, завершался 31 марта, после этого "Роскосмос" должен был решить, как ему взаимодействовать с партнерами."Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин 2 апреля (в субботу) сделает официальное заявление относительно российской позиции по продолжению сотрудничества с зарубежными странами в рамках проекта МКС", - написал Струговец в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220317/mars-1778708742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин, наса