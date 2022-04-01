https://ria.ru/20220401/mks-1781215019.html
"Роскосмос" больше не ждет ответов по продолжению сотрудничества по МКС
"Роскосмос" больше не ждет ответов по продолжению сотрудничества по МКС - РИА Новости, 01.04.2022
"Роскосмос" больше не ждет ответов по продолжению сотрудничества по МКС
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 2 апреля обнародует позицию госкорпорации по поводу дальнейшего сотрудничества по Международной космической станции,... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T10:05
2022-04-01T10:05
2022-04-01T10:21
космос - риа наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
дмитрий рогозин
наса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131800_0:0:1208:680_1920x0_80_0_0_6388b4d7562fc970457b560305369020.png
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 2 апреля обнародует позицию госкорпорации по поводу дальнейшего сотрудничества по Международной космической станции, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец.Ранее "Роскосмос" направил письменные требования о снятии с госкорпорации незаконных санкций НАСА, Европейскому и космическому агентствам. Срок ответа, по словам Рогозина, завершался 31 марта, после этого "Роскосмос" должен был решить, как ему взаимодействовать с партнерами."Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин 2 апреля (в субботу) сделает официальное заявление относительно российской позиции по продолжению сотрудничества с зарубежными странами в рамках проекта МКС", - написал Струговец в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220317/mars-1778708742.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131800_62:0:1146:813_1920x0_80_0_0_c98e5f30e6b21ae439af87c5a8563f84.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин, наса
10:05 01.04.2022 (обновлено: 10:21 01.04.2022)
"Роскосмос" больше не ждет ответов по продолжению сотрудничества по МКС
Рогозин сделает в субботу заявление по продолжению международного сотрудничества по МКС