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Железнодорожники в Париже вышли на митинги - РИА Новости, 01.04.2022
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Железнодорожники в Париже вышли на митинги
Железнодорожники в Париже вышли на митинги - РИА Новости, 01.04.2022
Железнодорожники в Париже вышли на митинги
Железнодорожники в Париже вышли на улицы, протестуя против сокращения объема общественных перевозок. Сотрудники железнодорожной отрасли требуют также повышения заработной платы в связи с общим ростом цен, который вызвал дефицит топлива в стране.
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Железнодорожники в Париже вышли на митинги
Железнодорожники в Париже вышли на улицы, протестуя против сокращения объема общественных перевозок. Сотрудники железнодорожной отрасли требуют также повышения заработной платы в связи с общим ростом цен, который вызвал дефицит топлива в стране.
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Железнодорожники в Париже вышли на митинги
Железнодорожники в Париже вышли на улицы, протестуя против сокращения объема общественных перевозок. Сотрудники железнодорожной отрасли требуют также повышения заработной платы в связи с общим ростом цен, который вызвал дефицит топлива в стране.
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10:13 01.04.2022 (обновлено: 10:18 01.04.2022)
 

Железнодорожники в Париже вышли на митинги

Читать ria.ru в
Железнодорожники в Париже вышли на улицы, протестуя против сокращения объема общественных перевозок. Сотрудники железнодорожной отрасли требуют также повышения заработной платы в связи с общим ростом цен, который вызвал дефицит топлива в стране.
 
 
 
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