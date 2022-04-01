https://ria.ru/20220401/mir-1781190695.html

СМИ: Британия против слишком раннего мира между Россией и Украиной

СМИ: Британия против слишком раннего мира между Россией и Украиной - РИА Новости, 01.04.2022

СМИ: Британия против слишком раннего мира между Россией и Украиной

Британская газета Times со ссылкой на правительственные источники утверждает, что Великобритания выступает против заключения слишком раннего, по ее мнению,... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T01:56

2022-04-01T01:56

2022-04-01T01:56

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Британская газета Times со ссылкой на правительственные источники утверждает, что Великобритания выступает против заключения слишком раннего, по ее мнению, мирного соглашения между Россией и Украиной, как якобы невыгодного для Киева.Согласно изданию, Британия обеспокоена действиями союзников, которые "чрезмерно стремятся" к скорейшему заключению мирного соглашения. В Лондоне полагают, что урегулирование должно быть достигнуто, когда Украина улучшит свои военные позиции.По его словам, в число сторонников скорейшего мирного соглашения входят США, Франция и Германия.В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир мединский, владимир путин, россия, франция, стамбул, киев, великобритания, москва, украина