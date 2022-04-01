СМИ: Британия против слишком раннего мира между Россией и Украиной
Times: Британия против раннего мира между Россией и Украиной из-за невыгодности Киеву
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Британская газета Times со ссылкой на правительственные источники утверждает, что Великобритания выступает против заключения слишком раннего, по ее мнению, мирного соглашения между Россией и Украиной, как якобы невыгодного для Киева.
"Некоторые из наших союзников, возможно, слишком хотят, чтобы он (Владимир Зеленский) договорился. Мы считаем, что Украина должна максимально улучшить свою позицию в военном отношении, прежде чем начинать переговоры",— заявил высокопоставленный источник.
По его словам, в число сторонников скорейшего мирного соглашения входят США, Франция и Германия.
В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.