https://ria.ru/20220401/miny-1781248960.html

Турция принимает меры по вопросу дрейфующих мин в Черном море

Турция принимает меры по вопросу дрейфующих мин в Черном море - РИА Новости, 01.04.2022

Турция принимает меры по вопросу дрейфующих мин в Черном море

Турция принимает необходимые меры в координации с Румынией и Болгарией в вопросе дрейфующих мин в Черном море, заявило министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:26

2022-04-01T12:26

2022-04-01T12:26

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АНКАРА, 1 апр – РИА Новости. Турция принимает необходимые меры в координации с Румынией и Болгарией в вопросе дрейфующих мин в Черном море, заявило министерство национальной обороны Турции.Ранее минобороны Турции сообщило об обнаружении мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией."Необходимые меры продолжают приниматься в координации с Румынией и Болгарией, а также со всеми соответствующими учреждениями и организациями в отношении опасности дрейфующих мин", - говорится в заявлении ведомства, поступившем РИА Новости.ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщала газета Hürriyet. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что военные принимают необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.

https://radiosputnik.ria.ru/20220329/miny-1780762795.html

https://ria.ru/20220329/ukraina-1780640291.html

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Ольга Маркова

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