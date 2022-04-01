https://ria.ru/20220401/miny-1781248960.html
Турция принимает меры по вопросу дрейфующих мин в Черном море
Турция принимает меры по вопросу дрейфующих мин в Черном море - РИА Новости, 01.04.2022
Турция принимает меры по вопросу дрейфующих мин в Черном море
Турция принимает необходимые меры в координации с Румынией и Болгарией в вопросе дрейфующих мин в Черном море, заявило министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:26
2022-04-01T12:26
2022-04-01T12:26
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черное море
турция
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АНКАРА, 1 апр – РИА Новости. Турция принимает необходимые меры в координации с Румынией и Болгарией в вопросе дрейфующих мин в Черном море, заявило министерство национальной обороны Турции.Ранее минобороны Турции сообщило об обнаружении мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией."Необходимые меры продолжают приниматься в координации с Румынией и Болгарией, а также со всеми соответствующими учреждениями и организациями в отношении опасности дрейфующих мин", - говорится в заявлении ведомства, поступившем РИА Новости.ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщала газета Hürriyet. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что военные принимают необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.
https://radiosputnik.ria.ru/20220329/miny-1780762795.html
https://ria.ru/20220329/ukraina-1780640291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, одесса, черноморск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вмс турции, черное море, турция, румыния, болгария
Турция принимает меры по вопросу дрейфующих мин в Черном море
Турция координируется с Румынией и Болгарией по вопросу дрейфующих мин в Черном море