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Россия выявила провокатора, распространяющего ложь о морском гумкоридоре - РИА Новости, 01.04.2022
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Россия выявила провокатора, распространяющего ложь о морском гумкоридоре
Россия выявила провокатора, распространяющего ложь о морском гумкоридоре - РИА Новости, 01.04.2022
Россия выявила провокатора, распространяющего ложь о морском гумкоридоре
РФ выявила на международном канале связи абонента, передающего на украинском языке ложные сведения о возможных провокациях со стороны ВМФ России и призывами к... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T21:34
2022-04-01T22:25
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. РФ выявила на международном канале связи абонента, передающего на украинском языке ложные сведения о возможных провокациях со стороны ВМФ России и призывами к отказу от морского гуманитарного коридора, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев подчеркнул, что подобные действия можно расценивать лишь как прикрытие своих бесчеловечных решений – оставить иностранные суда и экипажи в портах Украины в качестве "живого щита".Генерал в очередной раз призывал Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев для деблокирования и обеспечения безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины.
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россия, украина, в мире
21:34 01.04.2022 (обновлено: 22:25 01.04.2022)
 
Россия выявила провокатора, распространяющего ложь о морском гумкоридоре

Минобороны: провокатор распространяет ложь о морском гумкоридоре по международной связи

© Фото : @navy.mil.gov.ua/FacebookВМС Украины
ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Фото : @navy.mil.gov.ua/Facebook
ВМС Украины
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. РФ выявила на международном канале связи абонента, передающего на украинском языке ложные сведения о возможных провокациях со стороны ВМФ России и призывами к отказу от морского гуманитарного коридора, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Более того, российской стороной фиксируются случаи работы на 16-м международном канале УКВ-радиосвязи неизвестного абонента, передающего ложную информацию на украинском языке о возможных провокациях со стороны Военно-морского флота России и призывами к отказу от использования морского гуманитарного коридора", - сказал генерал на брифинге.
Мизинцев подчеркнул, что подобные действия можно расценивать лишь как прикрытие своих бесчеловечных решений – оставить иностранные суда и экипажи в портах Украины в качестве "живого щита".
Генерал в очередной раз призывал Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев для деблокирования и обеспечения безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины.
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