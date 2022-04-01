https://ria.ru/20220401/minoborony-1781391032.html

Россия выявила провокатора, распространяющего ложь о морском гумкоридоре

Россия выявила провокатора, распространяющего ложь о морском гумкоридоре - РИА Новости, 01.04.2022

Россия выявила провокатора, распространяющего ложь о морском гумкоридоре

РФ выявила на международном канале связи абонента, передающего на украинском языке ложные сведения о возможных провокациях со стороны ВМФ России и призывами к... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T21:34

2022-04-01T21:34

2022-04-01T22:25

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. РФ выявила на международном канале связи абонента, передающего на украинском языке ложные сведения о возможных провокациях со стороны ВМФ России и призывами к отказу от морского гуманитарного коридора, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев подчеркнул, что подобные действия можно расценивать лишь как прикрытие своих бесчеловечных решений – оставить иностранные суда и экипажи в портах Украины в качестве "живого щита".Генерал в очередной раз призывал Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев для деблокирования и обеспечения безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, украина, в мире