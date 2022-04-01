21:34 01.04.2022 (обновлено: 22:25 01.04.2022)
Россия выявила провокатора, распространяющего ложь о морском гумкоридоре
Минобороны: провокатор распространяет ложь о морском гумкоридоре по международной связи
ВМС Украины
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. РФ выявила на международном канале связи абонента, передающего на украинском языке ложные сведения о возможных провокациях со стороны ВМФ России и призывами к отказу от морского гуманитарного коридора, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Более того, российской стороной фиксируются случаи работы на 16-м международном канале УКВ-радиосвязи неизвестного абонента, передающего ложную информацию на украинском языке о возможных провокациях со стороны Военно-морского флота России и призывами к отказу от использования морского гуманитарного коридора", - сказал генерал на брифинге.
Мизинцев подчеркнул, что подобные действия можно расценивать лишь как прикрытие своих бесчеловечных решений – оставить иностранные суда и экипажи в портах Украины в качестве "живого щита".
Генерал в очередной раз призывал Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев для деблокирования и обеспечения безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины.