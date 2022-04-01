https://ria.ru/20220401/minoborony-1781370247.html
Российские военные продвинулись на восемь километров в Донецкой области
Российские военные продвинулись на восемь километров в Донецкой области - РИА Новости, 01.04.2022
Российские военные продвинулись на восемь километров в Донецкой области
Российская армия взяла под контроль поселок Урожайное в Донецкой области, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T19:11
2022-04-01T19:11
2022-04-01T22:06
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль поселок Урожайное в Донецкой области, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.При этом войскам удалось продвинуться за день на восемь километров."Подразделения российских вооруженных сил завершили зачистку от националистов населенного пункта Урожайное и ведут бой с украинской 540й отдельной механизированной бригадой за овладение совхозом Октябрь. <...> Уничтожена украинская мотопехотная рота, усиленная танковым взводом", — сообщил генерал.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, в мире, украина
19:11 01.04.2022 (обновлено: 22:06 01.04.2022)
Российские военные продвинулись на восемь километров в Донецкой области
Российские военные взяли под контроль поселок Урожайное в Донецкой области
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль поселок Урожайное в Донецкой области, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
При этом войскам удалось продвинуться за день на восемь километров.
"Подразделения российских вооруженных сил завершили зачистку от националистов населенного пункта Урожайное и ведут бой с украинской 540й отдельной механизированной бригадой за овладение совхозом Октябрь. <...> Уничтожена украинская мотопехотная рота, усиленная танковым взводом", — сообщил генерал.
Россия
24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.