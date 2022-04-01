https://ria.ru/20220401/minoborony-1781370247.html

Российские военные продвинулись на восемь километров в Донецкой области

Российские военные продвинулись на восемь километров в Донецкой области - РИА Новости, 01.04.2022

Российские военные продвинулись на восемь километров в Донецкой области

Российская армия взяла под контроль поселок Урожайное в Донецкой области, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T19:11

2022-04-01T19:11

2022-04-01T22:06

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль поселок Урожайное в Донецкой области, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.При этом войскам удалось продвинуться за день на восемь километров."Подразделения российских вооруженных сил завершили зачистку от националистов населенного пункта Урожайное и ведут бой с украинской 540й отдельной механизированной бригадой за овладение совхозом Октябрь. <...> Уничтожена украинская мотопехотная рота, усиленная танковым взводом", — сообщил генерал.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, в мире, украина