https://ria.ru/20220401/milliardery-1781250649.html

Состояние богатейших россиян упало на 50 миллиардов долларов с начала года

Состояние богатейших россиян упало на 50 миллиардов долларов с начала года - РИА Новости, 01.04.2022

Состояние богатейших россиян упало на 50 миллиардов долларов с начала года

Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей упало с начала года на 50,1 миллиарда долларов, а больше всех потерял совладелец "Лукойла" Вагит... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:30

2022-04-01T12:30

2022-04-01T12:30

экономика

россия

санкции

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей упало с начала года на 50,1 миллиарда долларов, а больше всех потерял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние уменьшилось на 17,4 миллиарда и он стал вчетверо беднее, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в список входят 22 гражданина РФ. Их общее состояние на 1 апреля составляло 299,47 миллиарда долларов.Самый богатый россиянин сейчас - один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, с начала года он стал беднее на 1,47 миллиарда долларов, но его состояние все еще насчитывает 29,4 миллиарда. Также заметно уменьшилось состояние совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона, упавшее на 4,9 миллиарда долларов, до 27,5 миллиарда. Он занимает второе место в рейтинге. На третьем месте основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, чье состояние уменьшилось на 5,7 миллиарда долларов, до 23,1 миллиарда.На четвертом месте в рейтинге находится бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние просело на 4,97 миллиарда, до 23 миллиардов долларов. Пятое место занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), с начала года его состояние снизилось на 1,5 миллиарда долларов, сейчас оно на уровне 19,8 миллиарда. Шестой в списке - бывший основной бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев с 9 марта после попадания под санкции ЕС), чье состояние выросло на 152 миллиона долларов, до 17,6 миллиарда.Седьмым в списке стал основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, чье состояние уменьшилось с начала года на 1,42 миллиарда долларов и составило 17,1 миллиарда. На восьмом месте находится Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", он стал беднее на 6,03 миллиарда долларов и теперь у него 16,4 миллиарда.Девятым в списке стал Роман Абрамович (Evraz), чье состояние с начала года уменьшилось на 3,6 миллиарда долларов и составило 14,4 миллиарда. Десятку лидеров закрывает Сулейман Керимов, чья семья контролирует копанию "Полюс", - его состояние уменьшилось на 884 миллиона долларов и составило 14,3 миллиарда.Алекперов же с состоянием в 5,36 миллиарда долларов стал самым бедным россиянином в рейтинге BBI. Тогда как у совладельца "Лукойла" самые большие потери из участников списка в 17,4 миллиарда долларов, самый большой прирост состояния у основного владельца "Акрона" Вячеслава Кантора - на 4,57 миллиарда долларов, до 13,6 миллиарда долларов (12-е место).

https://ria.ru/20220324/milliardery-1779672194.html

https://ria.ru/20220317/fridman-1778641599.html

https://ria.ru/20220307/sanktsii-1776921580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, санкции