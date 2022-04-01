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МИД ответит на высылку российского дипломата из Болгарии - РИА Новости, 01.04.2022
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МИД ответит на высылку российского дипломата из Болгарии
МИД ответит на высылку российского дипломата из Болгарии - РИА Новости, 01.04.2022
МИД ответит на высылку российского дипломата из Болгарии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российская сторона ответит на объявление Болгарией персоной нон грата первого... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T21:00
2022-04-01T21:55
в мире
россия
болгария
москва
мария захарова
нед прайс
сша
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российская сторона ответит на объявление Болгарией персоной нон грата первого секретаря посольства РФ."Она (реакция – ред.) у нас неизменная - ответим", - сказала Захарова.В дипмиссии РФ в Софии подтвердили РИА Новости, что болгарская сторона объявила персоной нон грата одного сотрудника российского посольства, отметив, что Москва оставляет за собой право на ответ.Прокуратура Болгарии ранее заявила, что российский дипломат, которого она называет "первым секретарем" посольства, занимался "разведдеятельностью", при этом не указав его имени. Главный прокурор Болгарии Иван Гешев проинформировал министра иностранных дел страны Теодору Генчовску о данных, "собранных в ходе расследования возможного преступления". Он призвал главу МИД принять меры в рамках компетенции ведомства.Ранее глава государственного агентства "Национальная безопасность" (ДАНС) Пламен Тончев заявил, что Болгария скоро объявит еще несколько дипломатов РФ персонами нон грата и вышлет их из страны. Тончев сделал это заявление после того, как специализированная прокуратура Болгарии заявила, что проводит расследование в отношении двух сотрудников ДАНС и работника одного из министерств по подозрению в "шпионаже в пользу России".Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов персона нон грата. Россия пообещала ответить на высылку дипломатов.Странам, высылающим российских дипломатов по указке США, придется отвечать за это в одиночку, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, выпущенный официальным представителем госдепартамента Недом Прайсом пресс-релиз, в котором он откровенно злорадствует в связи с высылкой российских дипломатов из ряда европейских стран, показателен с точки зрения реального характера отношений США со своими сателлитами."Возможно, кто-то из них испытывает неловкость от участия в этом срежиссированном американцами спектакле, а кто-то, напротив, стремится заслужить похвалу. Однако отвечать за свои действия им придется в одиночку, при этом в жертву будут принесены двусторонние отношения с Россией, а посольства этих стран в Москве подпадут под наши неотвратимые ответные меры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс сообщил, что США приветствуют высылку российских дипломатов из ряда европейских стран, продолжат с союзниками поддерживать давление на Россию.
https://ria.ru/20220401/germaniya-1781380820.html
https://ria.ru/20220329/belgiya-1780720585.html
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в мире, россия, болгария, москва, мария захарова, нед прайс, сша
21:00 01.04.2022 (обновлено: 21:55 01.04.2022)
 
МИД ответит на высылку российского дипломата из Болгарии

МИД ответит на объявление Болгарией российского дипломата персоной нон грата

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российская сторона ответит на объявление Болгарией персоной нон грата первого секретаря посольства РФ.
"Она (реакция – ред.) у нас неизменная - ответим", - сказала Захарова.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 20:25
В Германии нет консенсуса по высылке российских дипломатов, сообщили СМИ
В дипмиссии РФ в Софии подтвердили РИА Новости, что болгарская сторона объявила персоной нон грата одного сотрудника российского посольства, отметив, что Москва оставляет за собой право на ответ.
Прокуратура Болгарии ранее заявила, что российский дипломат, которого она называет "первым секретарем" посольства, занимался "разведдеятельностью", при этом не указав его имени. Главный прокурор Болгарии Иван Гешев проинформировал министра иностранных дел страны Теодору Генчовску о данных, "собранных в ходе расследования возможного преступления". Он призвал главу МИД принять меры в рамках компетенции ведомства.
Ранее глава государственного агентства "Национальная безопасность" (ДАНС) Пламен Тончев заявил, что Болгария скоро объявит еще несколько дипломатов РФ персонами нон грата и вышлет их из страны. Тончев сделал это заявление после того, как специализированная прокуратура Болгарии заявила, что проводит расследование в отношении двух сотрудников ДАНС и работника одного из министерств по подозрению в "шпионаже в пользу России".
Один из корпусов бельгийского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 16:59
Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата
Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов персона нон грата. Россия пообещала ответить на высылку дипломатов.
Странам, высылающим российских дипломатов по указке США, придется отвечать за это в одиночку, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, выпущенный официальным представителем госдепартамента Недом Прайсом пресс-релиз, в котором он откровенно злорадствует в связи с высылкой российских дипломатов из ряда европейских стран, показателен с точки зрения реального характера отношений США со своими сателлитами.
"Возможно, кто-то из них испытывает неловкость от участия в этом срежиссированном американцами спектакле, а кто-то, напротив, стремится заслужить похвалу. Однако отвечать за свои действия им придется в одиночку, при этом в жертву будут принесены двусторонние отношения с Россией, а посольства этих стран в Москве подпадут под наши неотвратимые ответные меры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс сообщил, что США приветствуют высылку российских дипломатов из ряда европейских стран, продолжат с союзниками поддерживать давление на Россию.
Вид на здание посольства РФ в Гааге - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 19:22
Российским дипломатам в Нидерландах дали две недели, чтобы покинуть страну
 
В миреРоссияБолгарияМоскваМария ЗахароваНед ПрайсСША
 
 
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