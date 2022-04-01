https://ria.ru/20220401/mid-1781387280.html

МИД ответит на высылку российского дипломата из Болгарии

МИД ответит на высылку российского дипломата из Болгарии - РИА Новости, 01.04.2022

МИД ответит на высылку российского дипломата из Болгарии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российская сторона ответит на объявление Болгарией персоной нон грата первого... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T21:00

2022-04-01T21:00

2022-04-01T21:55

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российская сторона ответит на объявление Болгарией персоной нон грата первого секретаря посольства РФ."Она (реакция – ред.) у нас неизменная - ответим", - сказала Захарова.В дипмиссии РФ в Софии подтвердили РИА Новости, что болгарская сторона объявила персоной нон грата одного сотрудника российского посольства, отметив, что Москва оставляет за собой право на ответ.Прокуратура Болгарии ранее заявила, что российский дипломат, которого она называет "первым секретарем" посольства, занимался "разведдеятельностью", при этом не указав его имени. Главный прокурор Болгарии Иван Гешев проинформировал министра иностранных дел страны Теодору Генчовску о данных, "собранных в ходе расследования возможного преступления". Он призвал главу МИД принять меры в рамках компетенции ведомства.Ранее глава государственного агентства "Национальная безопасность" (ДАНС) Пламен Тончев заявил, что Болгария скоро объявит еще несколько дипломатов РФ персонами нон грата и вышлет их из страны. Тончев сделал это заявление после того, как специализированная прокуратура Болгарии заявила, что проводит расследование в отношении двух сотрудников ДАНС и работника одного из министерств по подозрению в "шпионаже в пользу России".Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов персона нон грата. Россия пообещала ответить на высылку дипломатов.Странам, высылающим российских дипломатов по указке США, придется отвечать за это в одиночку, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, выпущенный официальным представителем госдепартамента Недом Прайсом пресс-релиз, в котором он откровенно злорадствует в связи с высылкой российских дипломатов из ряда европейских стран, показателен с точки зрения реального характера отношений США со своими сателлитами."Возможно, кто-то из них испытывает неловкость от участия в этом срежиссированном американцами спектакле, а кто-то, напротив, стремится заслужить похвалу. Однако отвечать за свои действия им придется в одиночку, при этом в жертву будут принесены двусторонние отношения с Россией, а посольства этих стран в Москве подпадут под наши неотвратимые ответные меры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс сообщил, что США приветствуют высылку российских дипломатов из ряда европейских стран, продолжат с союзниками поддерживать давление на Россию.

https://ria.ru/20220401/germaniya-1781380820.html

https://ria.ru/20220329/belgiya-1780720585.html

https://ria.ru/20220329/niderlandy-1780747798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, болгария, москва, мария захарова, нед прайс, сша