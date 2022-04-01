https://ria.ru/20220401/mid-1781249211.html

Киев демонстрирует понимание реальности по Крыму и Донбассу, заявил Лавров

Киев демонстрирует понимание реальности по Крыму и Донбассу, заявил Лавров - РИА Новости, 01.04.2022

Киев демонстрирует понимание реальности по Крыму и Донбассу, заявил Лавров

Украинская сторона демонстрирует на переговорах понимание реальности по Донбассу и Крыму, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:26

2022-04-01T12:26

2022-04-01T13:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апр - РИА Новости. Украинская сторона демонстрирует на переговорах понимание реальности по Донбассу и Крыму, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы увидели гораздо больше понимания еще одной реальности, имею в виду ситуацию с Крымом и на Донбассе", - сказал он на брифинге в Нью-Дели по итогам переговоров с индийским коллегой.

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781206839.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии