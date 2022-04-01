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Киев демонстрирует понимание реальности по Крыму и Донбассу, заявил Лавров - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/mid-1781249211.html
Киев демонстрирует понимание реальности по Крыму и Донбассу, заявил Лавров
Киев демонстрирует понимание реальности по Крыму и Донбассу, заявил Лавров - РИА Новости, 01.04.2022
Киев демонстрирует понимание реальности по Крыму и Донбассу, заявил Лавров
Украинская сторона демонстрирует на переговорах понимание реальности по Донбассу и Крыму, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:26
2022-04-01T13:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апр - РИА Новости. Украинская сторона демонстрирует на переговорах понимание реальности по Донбассу и Крыму, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы увидели гораздо больше понимания еще одной реальности, имею в виду ситуацию с Крымом и на Донбассе", - сказал он на брифинге в Нью-Дели по итогам переговоров с индийским коллегой.
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781206839.html
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Мадина Моргоева
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в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
12:26 01.04.2022 (обновлено: 13:23 01.04.2022)
 
Киев демонстрирует понимание реальности по Крыму и Донбассу, заявил Лавров

Лавров: Киев на переговорах демонстрирует понимание реальности по Крыму и Донбассу

© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле
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Российско-украинские переговоры
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апр - РИА Новости. Украинская сторона демонстрирует на переговорах понимание реальности по Донбассу и Крыму, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы увидели гораздо больше понимания еще одной реальности, имею в виду ситуацию с Крымом и на Донбассе", - сказал он на брифинге в Нью-Дели по итогам переговоров с индийским коллегой.
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 09:11
В МИД заявили, что страны НАТО играют с огнем, поставляя оружие на Украину
 
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