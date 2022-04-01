https://ria.ru/20220401/mid-1781249211.html
Киев демонстрирует понимание реальности по Крыму и Донбассу, заявил Лавров
Киев демонстрирует понимание реальности по Крыму и Донбассу, заявил Лавров - РИА Новости, 01.04.2022
Киев демонстрирует понимание реальности по Крыму и Донбассу, заявил Лавров
Украинская сторона демонстрирует на переговорах понимание реальности по Донбассу и Крыму, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:26
2022-04-01T12:26
2022-04-01T13:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апр - РИА Новости. Украинская сторона демонстрирует на переговорах понимание реальности по Донбассу и Крыму, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы увидели гораздо больше понимания еще одной реальности, имею в виду ситуацию с Крымом и на Донбассе", - сказал он на брифинге в Нью-Дели по итогам переговоров с индийским коллегой.
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781206839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
12:26 01.04.2022 (обновлено: 13:23 01.04.2022)
Киев демонстрирует понимание реальности по Крыму и Донбассу, заявил Лавров
Лавров: Киев на переговорах демонстрирует понимание реальности по Крыму и Донбассу