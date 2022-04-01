https://ria.ru/20220401/mid-1781211052.html

В МИД рассказали, сколько Россия сэкономит после выхода из Совета Европы

В МИД рассказали, сколько Россия сэкономит после выхода из Совета Европы - РИА Новости, 01.04.2022

В МИД рассказали, сколько Россия сэкономит после выхода из Совета Европы

Российская сторона после выхода из Совета Европы сэкономит порядка 34 миллионов евро, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T09:42

2022-04-01T09:42

2022-04-01T10:53

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет европы

россия

парламентская ассамблея совета европы

николай кобринец

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российская сторона после выхода из Совета Европы сэкономит порядка 34 миллионов евро, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.Москва 15 марта официально уведомила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.До этого Россия была одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.Отвечая на вопрос о том, насколько критично может быть для организации тот факт, что Россия перестанет платить взносы, дипломат указал, что "насколько критичным станет прекращение нашего финансирования, путь оценивают в Страсбурге". "Наверное, как-то залатают образовавшиеся бюджетные дыры, кого-то сократят", - добавил он. "Мы же сэкономим ежегодно порядка 34 миллионов евро", - заключил Кобринец.На вопрос о том, есть ли вероятность того, что Россия однажды вернется в Совет Европы, он указал, что "для этого Совет Европы должен вернуться к своим истокам – стать площадкой для укрепления единства европейских народов". "Но такой вероятности я не вижу", - добавил Кобринец.Дипломат пояснил, что "мимикрия СЕ зашла слишком далеко". "В нынешнем состоянии Совет Европы свой потенциал для нас исчерпал. Все, что там было действительно полезного, уже интегрировано в российское законодательство. В целом эту организацию лишили субъектности, самостоятельности. Евросоюз превратил ее в свой послушный инструмент. Возвращаться туда нет никакого смысла", - отметил он."Конечно, какое-то сотрудничество, контакты должны оставаться. Тем более что Россия может продолжить участвовать в десятках конвенций СЕ, открытых для третьих стран", - сказал Кобринец.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст интервью директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николая Кобринца >>

https://ria.ru/20220317/evropa-1778588715.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет европы, россия, парламентская ассамблея совета европы, николай кобринец