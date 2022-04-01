https://ria.ru/20220401/metally-1781312719.html
Лондонская биржа прекратила размещать на складах медь и алюминий из России
Лондонская биржа прекратила размещать на складах медь и алюминий из России - РИА Новости, 01.04.2022
Лондонская биржа прекратила размещать на складах медь и алюминий из России
Лондонская биржа металлов (LME) приостановила размещение на своих складах ряда металлов из России, в том числе меди и алюминия, следует из сообщения биржи. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:28
2022-04-01T15:28
2022-04-01T17:12
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лондонская биржа металлов
русал
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Лондонская биржа металлов (LME) приостановила размещение на своих складах ряда металлов из России, в том числе меди и алюминия, следует из сообщения биржи."После введения Великобританией дополнительных пошлин в размере 35% на импорт российской меди, свинца, первичного алюминия и алюминиевых сплавов настоящим уведомлением объявляется о немедленной приостановке размещения марок металлов, перечисленных в приложении 1, на складах, зарегистрированных на LME в Великобритании", - сказано в сообщении. Запрет касается металлов, физически вывезенных из России с 25 марта.В соответствующем приложении указаны медь, первичный алюминий, свинец и алюминиевые сплавы от крупнейших российских производителей: "Русала", "Норникеля" и "Уралэлектромеди".LME объяснила такое решение стремлением свести к минимуму риски на фоне опасений, что любой металл, на который распространяются новые пошлины, будет вносить дисбаланс на рынок, так как его конечная цена будет намного выше базовой.Вместе с тем Лондонская биржа отметила, что в настоящее время на складах LME в Великобритании нет металла, произведенного перечисленными компаниями.
https://ria.ru/20220401/perevody-1781207448.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, великобритания, lme, биржа, в мире, россия, лондонская биржа металлов, русал, норильский никель
15:28 01.04.2022 (обновлено: 17:12 01.04.2022)
Лондонская биржа прекратила размещать на складах медь и алюминий из России
Лондонская биржа металлов приостановила размещение на складах меди и алюминия из России