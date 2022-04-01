Германия попросила не делать санкции против России слишком жесткими

СМИ: Германия вывела некоторые российские металлы из-под санкций
Das Erste: Германия вывела некоторые российские металлы из-под санкций
© AP Photo / Michael ProbstХимический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Химический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Правительство Германии добилось от ЕС исключения из санкционных списков против России некоторых металлов, необходимых немецкой промышленности, сообщает Das Erste.
"Германия в ходе конфиденциальных переговоров с ЕС в середине марта провела успешную кампанию за то, чтобы определенные металлы, поставляемые российскими государственными компаниями, не были включены в проект списка новых санкций против России", — отмечается в материале.
Как сообщает телеканал, ограничения не коснулись поставок никеля, палладия, меди, железной руды, алюминия и титана. Запрет на их ввоз незамедлительно скажется на промышленности Германии вплоть до остановки целых отраслей.
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