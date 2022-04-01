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СМИ: Германия вывела некоторые российские металлы из-под санкций - РИА Новости, 01.04.2022
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Германия попросила не делать санкции против России слишком жесткими
СМИ: Германия вывела некоторые российские металлы из-под санкций - РИА Новости, 01.04.2022
Германия попросила не делать санкции против России слишком жесткими
Правительство Германии добилось от ЕС исключения из санкционных списков против России некоторых металлов, необходимых немецкой промышленности, сообщает Das... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:57
2022-04-01T16:57
экономика
италия
сша
германия
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Правительство Германии добилось от ЕС исключения из санкционных списков против России некоторых металлов, необходимых немецкой промышленности, сообщает Das Erste."Германия в ходе конфиденциальных переговоров с ЕС в середине марта провела успешную кампанию за то, чтобы определенные металлы, поставляемые российскими государственными компаниями, не были включены в проект списка новых санкций против России", — отмечается в материале.Как сообщает телеканал, ограничения не коснулись поставок никеля, палладия, меди, железной руды, алюминия и титана. Запрет на их ввоз незамедлительно скажется на промышленности Германии вплоть до остановки целых отраслей.Канал указывает, что Германия вместе с Австрией, Венгрией и Италией входит в группу стран, колеблющихся по вопросу ужесточения антироссийских санкций.Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
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экономика, италия, сша, германия
16:57 01.04.2022
 
СМИ: Германия вывела некоторые российские металлы из-под санкций

Das Erste: Германия вывела некоторые российские металлы из-под санкций

© AP Photo / Michael ProbstХимический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия
Химический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Michael Probst
Химический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Правительство Германии добилось от ЕС исключения из санкционных списков против России некоторых металлов, необходимых немецкой промышленности, сообщает Das Erste.
"Германия в ходе конфиденциальных переговоров с ЕС в середине марта провела успешную кампанию за то, чтобы определенные металлы, поставляемые российскими государственными компаниями, не были включены в проект списка новых санкций против России", — отмечается в материале.
Как сообщает телеканал, ограничения не коснулись поставок никеля, палладия, меди, железной руды, алюминия и титана. Запрет на их ввоз незамедлительно скажется на промышленности Германии вплоть до остановки целых отраслей.
Канал указывает, что Германия вместе с Австрией, Венгрией и Италией входит в группу стран, колеблющихся по вопросу ужесточения антироссийских санкций.
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Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
 
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