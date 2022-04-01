https://ria.ru/20220401/meta-1781319517.html
На Meta* составили новый протокол за неудаление запрещенного контента
На Meta* составили новый протокол за неудаление запрещенного контента - РИА Новости, 01.04.2022
На Meta* составили новый протокол за неудаление запрещенного контента
Мировой суд Таганского района Москвы 26 апреля рассмотрит новый протокол в отношении признанной в РФ экстремистской компании Meta Platforms* за неудаление... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:52
2022-04-01T15:52
2022-04-01T16:03
россия
meta (метавселенная)
технологии
москва
происшествия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Мировой суд Таганского района Москвы 26 апреля рассмотрит новый протокол в отношении признанной в РФ экстремистской компании Meta Platforms* за неудаление запрещенного контента, сообщили РИА Новости в суде."Протокол в отношении Meta Platforms Inc.*, составленный по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, назначен к рассмотрению на 26 апреля", - рассказал собеседник агентства.Тверской суд Москвы ранее запретил в России Facebook* и Instagram* (принадлежат Meta*) за экстремистскую деятельность. На заседании представитель подавшей иск Генпрокуратуры отмечал, что российских пользователей Facebook* и Instagram* не будут наказывать за обход блокировок.До этого Meta Platforms* регулярно штрафовали за неудаление запрещенного в РФ контента, сумма взысканий достигла более 100 миллионов рублей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220401/blogery-1781320176.html
https://ria.ru/20220331/pushkov-1781134743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, meta (метавселенная), технологии, москва, происшествия, генеральная прокуратура рф
15:52 01.04.2022 (обновлено: 16:03 01.04.2022)
На Meta* составили новый протокол за неудаление запрещенного контента
Суд в Москве рассмотрит 26 апреля протокол против Meta за неудаление запрещенного контента
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Мировой суд Таганского района Москвы 26 апреля рассмотрит новый протокол в отношении признанной в РФ экстремистской компании Meta Platforms* за неудаление запрещенного контента, сообщили РИА Новости в суде.
"Протокол в отношении Meta Platforms Inc.*, составленный по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, назначен к рассмотрению на 26 апреля", - рассказал собеседник агентства.
Тверской суд Москвы
ранее запретил в России
Facebook* и Instagram* (принадлежат Meta*) за экстремистскую деятельность. На заседании представитель подавшей иск Генпрокуратуры
отмечал, что российских пользователей Facebook* и Instagram* не будут наказывать за обход блокировок.
До этого Meta Platforms* регулярно штрафовали за неудаление запрещенного в РФ контента, сумма взысканий достигла более 100 миллионов рублей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.