https://ria.ru/20220401/meta-1781319517.html

На Meta* составили новый протокол за неудаление запрещенного контента

На Meta* составили новый протокол за неудаление запрещенного контента - РИА Новости, 01.04.2022

На Meta* составили новый протокол за неудаление запрещенного контента

Мировой суд Таганского района Москвы 26 апреля рассмотрит новый протокол в отношении признанной в РФ экстремистской компании Meta Platforms* за неудаление... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:52

2022-04-01T15:52

2022-04-01T16:03

россия

meta (метавселенная)

технологии

москва

происшествия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Мировой суд Таганского района Москвы 26 апреля рассмотрит новый протокол в отношении признанной в РФ экстремистской компании Meta Platforms* за неудаление запрещенного контента, сообщили РИА Новости в суде."Протокол в отношении Meta Platforms Inc.*, составленный по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, назначен к рассмотрению на 26 апреля", - рассказал собеседник агентства.Тверской суд Москвы ранее запретил в России Facebook* и Instagram* (принадлежат Meta*) за экстремистскую деятельность. На заседании представитель подавшей иск Генпрокуратуры отмечал, что российских пользователей Facebook* и Instagram* не будут наказывать за обход блокировок.До этого Meta Platforms* регулярно штрафовали за неудаление запрещенного в РФ контента, сумма взысканий достигла более 100 миллионов рублей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220401/blogery-1781320176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, meta (метавселенная), технологии, москва, происшествия, генеральная прокуратура рф