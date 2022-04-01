https://ria.ru/20220401/mer-1781399930.html
Пропавший мэр Рубежного рассказал, где находится
Пропавший мэр Рубежного рассказал, где находится - РИА Новости, 02.04.2022
Пропавший мэр Рубежного рассказал, где находится
Пропавший почти месяц назад градоначальник Рубежного Сергей Хортив заявил РИА Новости, что находится в части города, подконтрольной Луганской народной... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-01T23:29
2022-04-01T23:29
2022-04-02T08:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
рубежное
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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Пропавший почти месяц назад градоначальник Рубежного Сергей Хортив заявил РИА Новости, что находится в части города, подконтрольной Луганской народной республике, и намерен оставаться там, так как на украинской стороне его хотели убить.Четвертого марта глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что Хортив не выходит на связь и назначил нового мэра Рубежного."Не пытался связаться с украинской стороной, потому что пытались меня убить. Как городского голову города Кременная Струка Владимира Алексеевича - они его просто расстреляли во дворе дома", - сказал Хортив.Сейчас Хортив остается в городе и занимается вопросами жизнеобеспечения, в том числе раздачей гуманитарной помощи жителям.На окраинах города Рубежное сейчас идут бои между силами ЛНР и России с одной стороны и украинскими войсками - с другой. К юго-востоку от Рубежного находятся Северодонецк и Лисичанск - единственные крупные населенные пункты ЛНР, находящиеся под властью Киева. В Минобороны РФ 25 марта заявили, что с конца февраля республика восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781416555_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_00d15eea5b742c8a9e47befcea20e9ab.jpg
Пропавший мэр Рубежного сообщил, что находится на подконтрольной ЛНР части города
Пропавший почти месяц назад градоначальник Рубежного Сергей Хортив заявил РИА Новости, что находится в части города, подконтрольной Луганской народной республике, и намерен оставаться там, так как на украинской стороне его хотели убить.
Четвертого марта глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что Хортив не выходит на связь и назначил нового мэра Рубежного.
2022-04-01T23:29
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PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, рубежное
23:29 01.04.2022 (обновлено: 08:45 02.04.2022)
Пропавший мэр Рубежного рассказал, где находится
Пропавший мэр Рубежного Хортив заявил, что находится на подконтрольной ЛНР части города