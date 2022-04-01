https://ria.ru/20220401/mer-1781399930.html

Пропавший мэр Рубежного рассказал, где находится

Пропавший мэр Рубежного рассказал, где находится - РИА Новости, 02.04.2022

Пропавший мэр Рубежного рассказал, где находится

Пропавший почти месяц назад градоначальник Рубежного Сергей Хортив заявил РИА Новости, что находится в части города, подконтрольной Луганской народной... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-01T23:29

2022-04-01T23:29

2022-04-02T08:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

рубежное

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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Пропавший почти месяц назад градоначальник Рубежного Сергей Хортив заявил РИА Новости, что находится в части города, подконтрольной Луганской народной республике, и намерен оставаться там, так как на украинской стороне его хотели убить.Четвертого марта глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что Хортив не выходит на связь и назначил нового мэра Рубежного."Не пытался связаться с украинской стороной, потому что пытались меня убить. Как городского голову города Кременная Струка Владимира Алексеевича - они его просто расстреляли во дворе дома", - сказал Хортив.Сейчас Хортив остается в городе и занимается вопросами жизнеобеспечения, в том числе раздачей гуманитарной помощи жителям.На окраинах города Рубежное сейчас идут бои между силами ЛНР и России с одной стороны и украинскими войсками - с другой. К юго-востоку от Рубежного находятся Северодонецк и Лисичанск - единственные крупные населенные пункты ЛНР, находящиеся под властью Киева. В Минобороны РФ 25 марта заявили, что с конца февраля республика восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

луганская народная республика

россия

украина

рубежное

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пропавший мэр Рубежного сообщил, что находится на подконтрольной ЛНР части города Пропавший почти месяц назад градоначальник Рубежного Сергей Хортив заявил РИА Новости, что находится в части города, подконтрольной Луганской народной республике, и намерен оставаться там, так как на украинской стороне его хотели убить. Четвертого марта глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что Хортив не выходит на связь и назначил нового мэра Рубежного. 2022-04-01T23:29 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, рубежное