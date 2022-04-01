https://ria.ru/20220401/mechet-1781290798.html

Первый камень на строительстве соборной мечети Казани заложат 20 мая

Первый камень на строительстве соборной мечети Казани заложат 20 мая - РИА Новости, 01.04.2022

Первый камень на строительстве соборной мечети Казани заложат 20 мая

Первый камень в основание соборной мечети Казани, строительство которой предусмотрено в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией,... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:18

2022-04-01T14:18

2022-04-01T14:18

республика татарстан

казань

общество

религия

республика татарстан (татарстан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752710422_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_a3f410385c5b783a8254d9aaccabf5f4.jpg

КАЗАНЬ, 1 апр – РИА Новости. Первый камень в основание соборной мечети Казани, строительство которой предусмотрено в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, планируется заложить 20 мая, сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров."У нас по плану мероприятий пока запланирована на 20 мая закладка камня на месте строительства соборной мечети. Я считаю это событие одним из важных аспектов празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией", - сказал Гафаров журналистам.Он также сообщил об объявлении открытого международного конкурса на разработку эскизного проекта соборной мечети Казани и прилегающей территории. Конкурс продлится три месяца, итоги планируется подвести 8 июля. Победитель получит 2,5 миллиона рублей. Строительные работы планируется начать осенью этого года. В настоящее время прорабатывается техническое задание по подготовке проектно-сметной документации комплекса мечети. Предполагается, что мечеть будет рассчитана на 10 тысяч верующих."О том, когда же планируется принять первых прихожан на территории соборной мечети… говорить пока сложно. Это зависит от пожертвований, а также от ряда других факторов. Все усилия будут приложены, чтобы в кратчайшие сроки построить соборную мечеть, которая должна стать одним из фундаментальных объектов на территории не только Казани, но и всего Татарстана", - добавил Гафаров.Планируется, что соборная мечеть будет построена на берегу Казанки на месте бывшего парка "Кырлай", где сегодня уже начат демонтаж аттракционов. Название новой мечети смогут выбрать жители Татарстана.Строительство комплекса соборной мечети Казани включено в федеральный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

https://ria.ru/20211222/tatarstan-1764962134.html

https://ria.ru/20211221/tatarstan-1764769830.html

казань

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

казань, общество, религия, республика татарстан (татарстан)