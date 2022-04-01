СМИ: украинским беженцам, ставшим гражданами России, выдадут маткапитал
"Известия": беженцам с Украины, получившим гражданство России, выдадут материнский капитал
© РИА Новости . Максим БлиновДевушка с собачкой в пункте временного размещения беженцев из Мариуполя, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
Девушка с собачкой в пункте временного размещения беженцев из Мариуполя, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Беженцам с Украины, которые получат гражданство РФ, выдадут материнский капитал на имеющихся детей, сообщает газета "Известия".
"Беженцам с Украины, которые получат российское гражданство, выдадут маткапитал на имеющихся детей... Кроме того, ко второму чтению подготовлен законопроект о праве получать маткапитал для эмигрантов-отцов, если мать детей умерла", — пишет газета со ссылкой на слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.
По данным издания, она напомнила, что маткапитал выдается на второго и последующих детей, рожденных с 2007 года, а также на первенцев и последующих детей, рожденных с 2020 года. Добавляется, что тем, кто получил российское гражданство, надо заполнить обращение на сайте "Госуслуги" или в отделении Пенсионного фонда.
"Об этом мало кто знает, но для нас важно, чтобы вместе с получением российского гражданства люди сразу узнавали о своих правах, в частности, на материнский капитал", — отметила Буцкая.