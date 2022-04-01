https://ria.ru/20220401/matkapital-1781189845.html

СМИ: украинским беженцам, ставшим гражданами России, выдадут маткапитал

СМИ: украинским беженцам, ставшим гражданами России, выдадут маткапитал - РИА Новости, 01.04.2022

СМИ: украинским беженцам, ставшим гражданами России, выдадут маткапитал

Беженцам с Украины, которые получат гражданство РФ, выдадут материнский капитал на имеющихся детей, сообщает газета "Известия". РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T01:18

2022-04-01T01:18

2022-04-01T01:18

общество

украина

материнский капитал

татьяна буцкая

госдума рф

москва

россия

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Беженцам с Украины, которые получат гражданство РФ, выдадут материнский капитал на имеющихся детей, сообщает газета "Известия".По данным издания, она напомнила, что маткапитал выдается на второго и последующих детей, рожденных с 2007 года, а также на первенцев и последующих детей, рожденных с 2020 года. Добавляется, что тем, кто получил российское гражданство, надо заполнить обращение на сайте "Госуслуги" или в отделении Пенсионного фонда."Об этом мало кто знает, но для нас важно, чтобы вместе с получением российского гражданства люди сразу узнавали о своих правах, в частности, на материнский капитал", — отметила Буцкая.

https://ria.ru/20220331/bezhentsy-1780996589.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

общество, украина, материнский капитал, татьяна буцкая, госдума рф, москва, россия