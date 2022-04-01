https://ria.ru/20220401/mariupol-1781398685.html

МККК не смог помочь выходу гражданских из Мариуполя

МККК не смог помочь выходу гражданских из Мариуполя - РИА Новости, 01.04.2022

МККК не смог помочь выходу гражданских из Мариуполя

Международный Комитет Красного Креста не смог в пятницу оказать поддержку выходу гражданских лиц из Мариуполя из-за небезопасной ситуации в данном районе, новая РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T23:07

2022-04-01T23:07

2022-04-01T23:07

в мире

россия

мариуполь

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780160415_0:240:3215:2048_1920x0_80_0_0_a5d8ee36926d7eb73a22a8b03b7869a4.jpg

ЖЕНЕВА, 1 апр – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста не смог в пятницу оказать поддержку выходу гражданских лиц из Мариуполя из-за небезопасной ситуации в данном районе, новая попытка будет предпринята 2 апреля, говорится в заявлении МККК, распространенном в пятницу вечером."Группа Международного Комитета Красного Креста, направлявшаяся в пятницу в Мариуполь для содействия безопасному выводу гражданских лиц, была вынуждена вернуться в Запорожье после того, как условия и обстановка сделали невозможным дальнейшее продвижение. Команда МККК, состоящая из трех автомобилей и девяти человек, сегодня не добралась до Мариуполя и не способствовала безопасному проходу гражданских лиц. В субботу они предпримут еще одну попытку, чтобы обеспечить безопасный вывод гражданских лиц из Мариуполя", - говорится в заявлении.В МККК подчеркнули, что для проведения гуманитарной операции важно, чтобы все стороны соблюдали принятые соглашения и обеспечили необходимые условия и гарантии безопасности для провода гуманитарных конвоев. В свою очередь, МККК как нейтральный посредник готов сопровождать колонну из Мариуполя в другой город на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

https://ria.ru/20220401/bayden-1781397664.html

россия

мариуполь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, мариуполь, украина