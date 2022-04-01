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МККК не смог помочь выходу гражданских из Мариуполя - РИА Новости, 01.04.2022
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МККК не смог помочь выходу гражданских из Мариуполя
МККК не смог помочь выходу гражданских из Мариуполя - РИА Новости, 01.04.2022
МККК не смог помочь выходу гражданских из Мариуполя
Международный Комитет Красного Креста не смог в пятницу оказать поддержку выходу гражданских лиц из Мариуполя из-за небезопасной ситуации в данном районе, новая РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T23:07
2022-04-01T23:07
в мире
россия
мариуполь
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ЖЕНЕВА, 1 апр – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста не смог в пятницу оказать поддержку выходу гражданских лиц из Мариуполя из-за небезопасной ситуации в данном районе, новая попытка будет предпринята 2 апреля, говорится в заявлении МККК, распространенном в пятницу вечером."Группа Международного Комитета Красного Креста, направлявшаяся в пятницу в Мариуполь для содействия безопасному выводу гражданских лиц, была вынуждена вернуться в Запорожье после того, как условия и обстановка сделали невозможным дальнейшее продвижение. Команда МККК, состоящая из трех автомобилей и девяти человек, сегодня не добралась до Мариуполя и не способствовала безопасному проходу гражданских лиц. В субботу они предпримут еще одну попытку, чтобы обеспечить безопасный вывод гражданских лиц из Мариуполя", - говорится в заявлении.В МККК подчеркнули, что для проведения гуманитарной операции важно, чтобы все стороны соблюдали принятые соглашения и обеспечили необходимые условия и гарантии безопасности для провода гуманитарных конвоев. В свою очередь, МККК как нейтральный посредник готов сопровождать колонну из Мариуполя в другой город на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, мариуполь, украина
23:07 01.04.2022
 
МККК не смог помочь выходу гражданских из Мариуполя

МККК не смог помочь выходу гражданских из Мариуполя, новую попытку предпримут 2 апреля

© REUTERS / Alexander ErmochenkoВид на Мариуполь
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Вид на Мариуполь
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 1 апр – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста не смог в пятницу оказать поддержку выходу гражданских лиц из Мариуполя из-за небезопасной ситуации в данном районе, новая попытка будет предпринята 2 апреля, говорится в заявлении МККК, распространенном в пятницу вечером.
"Группа Международного Комитета Красного Креста, направлявшаяся в пятницу в Мариуполь для содействия безопасному выводу гражданских лиц, была вынуждена вернуться в Запорожье после того, как условия и обстановка сделали невозможным дальнейшее продвижение. Команда МККК, состоящая из трех автомобилей и девяти человек, сегодня не добралась до Мариуполя и не способствовала безопасному проходу гражданских лиц. В субботу они предпримут еще одну попытку, чтобы обеспечить безопасный вывод гражданских лиц из Мариуполя", - говорится в заявлении.
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В МККК подчеркнули, что для проведения гуманитарной операции важно, чтобы все стороны соблюдали принятые соглашения и обеспечили необходимые условия и гарантии безопасности для провода гуманитарных конвоев. В свою очередь, МККК как нейтральный посредник готов сопровождать колонну из Мариуполя в другой город на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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