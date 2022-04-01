https://ria.ru/20220401/mariupol-1781390918.html
Россия эвакуировала из Мариуполя почти 119 тысяч человек без участия Киева
Россия эвакуировала из Мариуполя почти 119 тысяч человек без участия Киева - РИА Новости, 01.04.2022
Россия эвакуировала из Мариуполя почти 119 тысяч человек без участия Киева
Почти 119 тысяч мирных граждан эвакуировано из Мариуполя без участия официального Киева, сообщил журналистам в пятницу начальник Национального центра управления РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T21:33
2022-04-01T21:33
2022-04-01T21:41
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Почти 119 тысяч мирных граждан эвакуировано из Мариуполя без участия официального Киева, сообщил журналистам в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 118 765 человек, в том числе за истекшие сутки - 3 046 человек", - рассказал Мизинцев.По его словам, значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию, о чем говорят многочисленные обращения граждан.Как уточнил генерал, за прошедшие сутки поступило еще 1 378 таких обращений, а всего в базе данных их уже 2 733 575 из 2 123 населенных пунктов Украины.Начальник НЦУО добавил, что неонацисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов. В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны остаются 6 472 иностранца из 17 государств.
https://ria.ru/20220401/selo-1781391175.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, чернигов, харьков, национальный центр управления обороной рф
21:33 01.04.2022 (обновлено: 21:41 01.04.2022)
Россия эвакуировала из Мариуполя почти 119 тысяч человек без участия Киева
Минобороны: Россия эвакуировала из Мариуполя почти 119 тысяч человек без участия Киева
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Почти 119 тысяч мирных граждан эвакуировано из Мариуполя без участия официального Киева, сообщил журналистам в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 118 765 человек, в том числе за истекшие сутки - 3 046 человек", - рассказал Мизинцев.
По его словам, значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию, о чем говорят многочисленные обращения граждан.
Как уточнил генерал, за прошедшие сутки поступило еще 1 378 таких обращений, а всего в базе данных их уже 2 733 575 из 2 123 населенных пунктов Украины.
Начальник НЦУО добавил, что неонацисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов. В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны остаются 6 472 иностранца из 17 государств.