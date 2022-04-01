https://ria.ru/20220401/mariupol-1781390918.html

Россия эвакуировала из Мариуполя почти 119 тысяч человек без участия Киева

Россия эвакуировала из Мариуполя почти 119 тысяч человек без участия Киева - РИА Новости, 01.04.2022

Россия эвакуировала из Мариуполя почти 119 тысяч человек без участия Киева

Почти 119 тысяч мирных граждан эвакуировано из Мариуполя без участия официального Киева, сообщил журналистам в пятницу начальник Национального центра управления РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T21:33

2022-04-01T21:33

2022-04-01T21:41

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Почти 119 тысяч мирных граждан эвакуировано из Мариуполя без участия официального Киева, сообщил журналистам в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 118 765 человек, в том числе за истекшие сутки - 3 046 человек", - рассказал Мизинцев.По его словам, значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию, о чем говорят многочисленные обращения граждан.Как уточнил генерал, за прошедшие сутки поступило еще 1 378 таких обращений, а всего в базе данных их уже 2 733 575 из 2 123 населенных пунктов Украины.Начальник НЦУО добавил, что неонацисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов. В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны остаются 6 472 иностранца из 17 государств.

https://ria.ru/20220401/selo-1781391175.html

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, россия, чернигов, харьков, национальный центр управления обороной рф