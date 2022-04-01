https://ria.ru/20220401/mariupol-1781276681.html

Украинские военные не контролируют Мариуполь, заявил Басурин

Украинские военные не контролируют Мариуполь, заявил Басурин - РИА Новости, 01.04.2022

Украинские военные не контролируют Мариуполь, заявил Басурин

Украинские военные не контролируют Мариуполь, но у них есть возможность перемещаться и оказывать сопротивление в конкретных случаях, заявил представитель... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:34

2022-04-01T13:34

2022-04-01T13:43

в мире

мариуполь

эдуард басурин

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

владимир путин

россия

бердянск

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украинские военные не контролируют Мариуполь, но у них есть возможность перемещаться и оказывать сопротивление в конкретных случаях, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Город... они не контролируют, но у них есть возможность перемещаться... плюс у них есть подземные хода, когда они перебегают с одного дома в другой и оказывают сопротивление, но это единичные случаи", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Другие крупные города заблокированы ради сковывания сил украинских войск, не исключается возможность их штурма, хотя изначально это и не предполагалось.

https://ria.ru/20220401/mariupol-1781259734.html

https://ria.ru/20220401/vertolet-1781267020.html

мариуполь

донецкая народная республика

россия

бердянск

мелитополь

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, эдуард басурин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, владимир путин, россия, бердянск, мелитополь