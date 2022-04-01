https://ria.ru/20220401/mariupol-1781259734.html
Басурин: в Мариуполе остается около четырех тысяч украинских боевиков
Басурин: в Мариуполе остается около четырех тысяч украинских боевиков - РИА Новости, 01.04.2022
Басурин: в Мариуполе остается около четырех тысяч украинских боевиков
В Мариуполе сейчас остается около 4 тысяч украинских боевиков, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:50
2022-04-01T12:50
2022-04-01T17:35
в мире
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эдуард басурин
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Мариуполе сейчас остается около 4 тысяч украинских боевиков, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."По нашим данным, сейчас в Мариуполе порядка 4 тысяч боевиков, которые разбиты на три группы: часть основная - в "Азовстали", часть находится в центральной части города Мариуполя, и часть находится в порту. Вот как бы три очага сопротивления, которые существуют", - сказал он в эфире "Россия 1".Накануне Рамзан Кадыров заявил, что город уже удалось освободить на 90-95 процентов.При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов"*.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Против бойцов батальона в России возбудили уголовное дело.
https://ria.ru/20220401/mariupol-1781242294.html
https://ria.ru/20220330/mariupol-1780965933.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мариуполь, эдуард басурин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, донецк (днр)
12:50 01.04.2022 (обновлено: 17:35 01.04.2022)
Басурин: в Мариуполе остается около четырех тысяч украинских боевиков
Басурин: в Мариуполе осталось три основных очага сопротивления ВСУ и нацбатов