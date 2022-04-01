Рейтинг@Mail.ru
Басурин: в Мариуполе остается около четырех тысяч украинских боевиков - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220401/mariupol-1781259734.html
Басурин: в Мариуполе остается около четырех тысяч украинских боевиков
Басурин: в Мариуполе остается около четырех тысяч украинских боевиков - РИА Новости, 01.04.2022
Басурин: в Мариуполе остается около четырех тысяч украинских боевиков
В Мариуполе сейчас остается около 4 тысяч украинских боевиков, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:50
2022-04-01T17:35
в мире
мариуполь
эдуард басурин
владимир путин
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781103451_330:428:3032:1948_1920x0_80_0_0_1b230b5772e5f4ec7f9cc61017d9f31c.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Мариуполе сейчас остается около 4 тысяч украинских боевиков, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."По нашим данным, сейчас в Мариуполе порядка 4 тысяч боевиков, которые разбиты на три группы: часть основная - в "Азовстали", часть находится в центральной части города Мариуполя, и часть находится в порту. Вот как бы три очага сопротивления, которые существуют", - сказал он в эфире "Россия 1".Накануне Рамзан Кадыров заявил, что город уже удалось освободить на 90-95 процентов.При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов"*.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Против бойцов батальона в России возбудили уголовное дело.
https://ria.ru/20220401/mariupol-1781242294.html
https://ria.ru/20220330/mariupol-1780965933.html
мариуполь
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781103451_738:261:2987:1948_1920x0_80_0_0_084dc6648f0a5f6253f91ef5fad12997.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуполь, эдуард басурин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, донецк (днр)
12:50 01.04.2022 (обновлено: 17:35 01.04.2022)
 
Басурин: в Мариуполе остается около четырех тысяч украинских боевиков

Басурин: в Мариуполе осталось три основных очага сопротивления ВСУ и нацбатов

© РИА Новости / Максим БлиновМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Мариуполь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Мариуполе сейчас остается около 4 тысяч украинских боевиков, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"По нашим данным, сейчас в Мариуполе порядка 4 тысяч боевиков, которые разбиты на три группы: часть основная - в "Азовстали", часть находится в центральной части города Мариуполя, и часть находится в порту. Вот как бы три очага сопротивления, которые существуют", - сказал он в эфире "Россия 1".
Кадры театра в Мариуполе после взрыва боевиками нацбатальона Азов - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 12:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженец из Мариуполя рассказал о действиях "азовцев" перед взрывом в театре
Накануне Рамзан Кадыров заявил, что город уже удалось освободить на 90-95 процентов.
При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов"*.
Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Против бойцов батальона в России возбудили уголовное дело.
Басурин о численности украинских военных и боевиков в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 20:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Басурин заявил о 3-4 тысячах украинских военных и боевиков в Мариуполе
 
В миреМариупольЭдуард БасуринВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецк (ДНР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала