https://ria.ru/20220401/lider-1781366321.html

Подмосковье вновь в лидерах по Индексу качества городской среды

Подмосковье вновь в лидерах по Индексу качества городской среды - РИА Новости, 01.04.2022

Подмосковье вновь в лидерах по Индексу качества городской среды

Подмосковье четвертый год подряд входит в лидеры по Индексу качества городской среды, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области со... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T18:52

2022-04-01T18:52

2022-04-01T18:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

россия

михаил хайкин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781365937_0:225:3240:2048_1920x0_80_0_0_b3c64edcaed934e208aedb797c82b351.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Подмосковье четвертый год подряд входит в лидеры по Индексу качества городской среды, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области со ссылкой на озвученные в пятницу данные Минстроя РФ.В пресс-службе отметили, что оценивалось жилье и прилегающие пространства, улично-дорожная сеть, озелененные пространства, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, общегородское пространство. Среди критериев - безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления."В Московской области 74 города, это субъект с самым большим количеством городов - 6,6% от общего количества в Российской Федерации. Города Подмосковья самые разные: и по площади территории, и по численности населения. Несмотря на это мы стабильно растем, повышаем уровень качества городской среды", - сказал министр благоустройства области Михаил Хайкин, слова которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20210708/territorii-1740438589.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), россия, михаил хайкин, общество