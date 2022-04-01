https://ria.ru/20220401/lider-1781366321.html
Подмосковье вновь в лидерах по Индексу качества городской среды
Подмосковье вновь в лидерах по Индексу качества городской среды - РИА Новости, 01.04.2022
Подмосковье вновь в лидерах по Индексу качества городской среды
Подмосковье четвертый год подряд входит в лидеры по Индексу качества городской среды, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области со... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T18:52
2022-04-01T18:52
2022-04-01T18:52
новости подмосковья
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Подмосковье четвертый год подряд входит в лидеры по Индексу качества городской среды, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области со ссылкой на озвученные в пятницу данные Минстроя РФ.В пресс-службе отметили, что оценивалось жилье и прилегающие пространства, улично-дорожная сеть, озелененные пространства, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, общегородское пространство. Среди критериев - безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления."В Московской области 74 города, это субъект с самым большим количеством городов - 6,6% от общего количества в Российской Федерации. Города Подмосковья самые разные: и по площади территории, и по численности населения. Несмотря на это мы стабильно растем, повышаем уровень качества городской среды", - сказал министр благоустройства области Михаил Хайкин, слова которого цитирует пресс-служба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, михаил хайкин, общество