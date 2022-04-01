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Почти 3 миллиарда рублей выделят на льготный проезд на маршрутах МО

Почти 3 миллиарда рублей выделят на льготный проезд на маршрутах МО - РИА Новости, 01.04.2022

Почти 3 миллиарда рублей выделят на льготный проезд на маршрутах МО

Более 2,9 миллиарда рублей из бюджета региона выделят перевозчикам Московской области на компенсацию льготного проезда на коммерческих маршрутах. Получить... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T19:16

2022-04-01T19:16

2022-04-01T19:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Более 2,9 миллиарда рублей из бюджета региона выделят перевозчикам Московской области на компенсацию льготного проезда на коммерческих маршрутах. Получить выпавшие доходы за проезд льготников смогут 117 перевозчиков, сообщил телеканал "360".Общий размер выплат за январь составил около 175 миллионов рублей."С января этого года на всех коммерческих автобусных маршрутах подмосковных перевозчиков стали предоставлять бесплатный проезд и льготы по соцкарте Московской области. Чтобы компенсировать недополученные доходы за предоставленные льготы и скидки, перевозчикам из бюджета региона в этом году направят порядка 2,9 миллиарда рублей. Выплаты субсидии за прошлые месяцы уже начались. Оплата выпадающих доходов является еще одной своевременной мерой поддержки перевозчиков", — рассказала зампредседателя правительства Московской области Анна Кротова.В Московской области более миллиона жителей с правом льготного проезда. С января 2022 года на всех коммерческих маршрутах региона стал доступен бесплатный проезд по соцкарте Московской области и льготный проезд по "Стрелке" – скидка от 7 до 35%, "Стрелке учащегося" – от 50 до 99%.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)