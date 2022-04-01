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В Минприроды отреагировали на сообщения о введении платы за посещение лесов
В Минприроды отреагировали на сообщения о введении платы за посещение лесов - РИА Новости, 01.04.2022
В Минприроды отреагировали на сообщения о введении платы за посещение лесов
Планов вводить плату за посещение лесов у Минприроды РФ нет, сообщил в Госдуме министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:20
2022-04-01T14:20
2022-04-01T14:20
общество
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
александр козлов (глава минприроды)
россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Планов вводить плату за посещение лесов у Минприроды РФ нет, сообщил в Госдуме министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.Так министр прокомментировал слухи о том, что ведомство якобы собирается ограничить гражданам вход в леса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды), россия
В Минприроды отреагировали на сообщения о введении платы за посещение лесов
Глава Минприроды Козлов: в России не планируют вводить плату за посещение лесов