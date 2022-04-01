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В Минприроды отреагировали на сообщения о введении платы за посещение лесов - РИА Новости, 01.04.2022
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В Минприроды отреагировали на сообщения о введении платы за посещение лесов
В Минприроды отреагировали на сообщения о введении платы за посещение лесов - РИА Новости, 01.04.2022
В Минприроды отреагировали на сообщения о введении платы за посещение лесов
Планов вводить плату за посещение лесов у Минприроды РФ нет, сообщил в Госдуме министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:20
2022-04-01T14:20
общество
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
александр козлов (глава минприроды)
россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Планов вводить плату за посещение лесов у Минприроды РФ нет, сообщил в Госдуме министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.Так министр прокомментировал слухи о том, что ведомство якобы собирается ограничить гражданам вход в леса.
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общество, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды), россия
14:20 01.04.2022
 
В Минприроды отреагировали на сообщения о введении платы за посещение лесов

Глава Минприроды Козлов: в России не планируют вводить плату за посещение лесов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛес в Пермском крае
Лес в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Планов вводить плату за посещение лесов у Минприроды РФ нет, сообщил в Госдуме министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
"Я официально заявляю, что Минприроды никогда не планировало и не планирует вводить плату за посещение лесов", - сказал Козлов.
Так министр прокомментировал слухи о том, что ведомство якобы собирается ограничить гражданам вход в леса.
 
ОбществоМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Александр Козлов (глава Минприроды)Россия
 
 
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