https://ria.ru/20220401/les-1781291688.html

В Минприроды отреагировали на сообщения о введении платы за посещение лесов

В Минприроды отреагировали на сообщения о введении платы за посещение лесов - РИА Новости, 01.04.2022

В Минприроды отреагировали на сообщения о введении платы за посещение лесов

Планов вводить плату за посещение лесов у Минприроды РФ нет, сообщил в Госдуме министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:20

2022-04-01T14:20

2022-04-01T14:20

общество

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

александр козлов (глава минприроды)

россия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Планов вводить плату за посещение лесов у Минприроды РФ нет, сообщил в Госдуме министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.Так министр прокомментировал слухи о том, что ведомство якобы собирается ограничить гражданам вход в леса.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды), россия