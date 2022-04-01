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Росздравнадзор отметил снижение ажиотажного спроса на лекарства - РИА Новости, 01.04.2022
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Росздравнадзор отметил снижение ажиотажного спроса на лекарства
Росздравнадзор отметил снижение ажиотажного спроса на лекарства - РИА Новости, 01.04.2022
Росздравнадзор отметил снижение ажиотажного спроса на лекарства
Обстановка на рынке лекарств в России постепенно нормализуется, ажиотажный спрос на препараты снижается, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:46
2022-04-01T15:59
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Обстановка на рынке лекарств в России постепенно нормализуется, ажиотажный спрос на препараты снижается, сообщила пресс-служба Росздравнадзора."Обстановка на лекарственном рынке постепенно нормализуется, ажиотажный спрос на фармпрепараты снижается, что подтверждает и уменьшение количества обращений граждан", - говорится в сообщении.Росздравнадзор на постоянной основе ведет мониторинг наличия лекарственных средств, уточнили в пресс-службе.Ситуация с лекарственным обеспечением граждан держится под ежеминутным контролем правительства России, Минздрава и Росздравнадзора, подчеркнули в ведомстве.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), санкции в отношении россии
15:46 01.04.2022 (обновлено: 15:59 01.04.2022)
 
Росздравнадзор отметил снижение ажиотажного спроса на лекарства

Росздравнадзор отметил постепенную нормализацию обстановки на рынке лекарств

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди закупают в аптеке лекарства, Москва
Люди закупают в аптеке лекарства, Москва - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди закупают в аптеке лекарства, Москва
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Обстановка на рынке лекарств в России постепенно нормализуется, ажиотажный спрос на препараты снижается, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
"Обстановка на лекарственном рынке постепенно нормализуется, ажиотажный спрос на фармпрепараты снижается, что подтверждает и уменьшение количества обращений граждан", - говорится в сообщении.
Росздравнадзор на постоянной основе ведет мониторинг наличия лекарственных средств, уточнили в пресс-службе.
Ситуация с лекарственным обеспечением граждан держится под ежеминутным контролем правительства России, Минздрава и Росздравнадзора, подчеркнули в ведомстве.
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