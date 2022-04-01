https://ria.ru/20220401/lekarstva-1781318317.html

Росздравнадзор отметил снижение ажиотажного спроса на лекарства

Росздравнадзор отметил снижение ажиотажного спроса на лекарства - РИА Новости, 01.04.2022

Росздравнадзор отметил снижение ажиотажного спроса на лекарства

Обстановка на рынке лекарств в России постепенно нормализуется, ажиотажный спрос на препараты снижается, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:46

2022-04-01T15:46

2022-04-01T15:59

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Обстановка на рынке лекарств в России постепенно нормализуется, ажиотажный спрос на препараты снижается, сообщила пресс-служба Росздравнадзора."Обстановка на лекарственном рынке постепенно нормализуется, ажиотажный спрос на фармпрепараты снижается, что подтверждает и уменьшение количества обращений граждан", - говорится в сообщении.Росздравнадзор на постоянной основе ведет мониторинг наличия лекарственных средств, уточнили в пресс-службе.Ситуация с лекарственным обеспечением граждан держится под ежеминутным контролем правительства России, Минздрава и Росздравнадзора, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20220318/lekarstvo-1778718745.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), санкции в отношении россии