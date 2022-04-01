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В Удмуртии на два года запаслись лекарствами для пациентов с инсультами - РИА Новости, 01.04.2022
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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20220401/lekarstva-1781274786.html
В Удмуртии на два года запаслись лекарствами для пациентов с инсультами
В Удмуртии на два года запаслись лекарствами для пациентов с инсультами - РИА Новости, 01.04.2022
В Удмуртии на два года запаслись лекарствами для пациентов с инсультами
Власти Удмуртии создали двухгодичный запас препаратов для пациентов, перенесших инсульты и инфаркты, заявил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:27
2022-04-01T13:27
удмуртская республика
общество
владимир путин
здоровье - общество
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
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УФА, 1 апр – РИА Новости. Власти Удмуртии создали двухгодичный запас препаратов для пациентов, перенесших инсульты и инфаркты, заявил глава региона Александр Бречалов."В Удмуртии более чем на 100 миллионов рублей закуплены лекарственные препараты для пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания. Созданный запас позволит обеспечивать пациентов лекарствами до конца 2023 года", - приводит пресс-служба главы республики слова Бречалова.Отмечается, что возможность получать бесплатные лекарства для этой категории пациентов появилась благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Граждане, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда или же операции аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стентированием, катетерной абляции, обеспечиваются бесплатными препаратами в течение двух лет."Сейчас мы закупили самые необходимые нашим пациентам медикаменты, которые они принимают в постоянном режиме. В среднем в год мы обеспечиваем бесплатными лекарствами около 7 тысяч человек. Все вновь выявленные пациенты с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями также получат необходимые препараты", - цитирует пресс-служба слова главного внештатного кардиолога минздрава Удмуртии Сергея Помосова.По данным местных властей, в Удмуртии на диспансерном учете наблюдаются 246,6 тысячи пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для снижения уровня заболеваемости в 2022 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" также будет проведено переоснащение двух региональных сосудистых центров и четырех первичных сосудистых отделений. Запланировано приобретение 16 единиц оборудования, в том числе три компьютерных томографа.
https://ria.ru/20220323/doma-1779631998.html
https://ria.ru/20220316/vrachi-1778442140.html
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общество, владимир путин, здоровье - общество, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов
13:27 01.04.2022
 
В Удмуртии на два года запаслись лекарствами для пациентов с инсультами

Власти Удмуртии создали двухгодичный запас препаратов для пациентов с инсультами

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудница аптеки
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УФА, 1 апр – РИА Новости. Власти Удмуртии создали двухгодичный запас препаратов для пациентов, перенесших инсульты и инфаркты, заявил глава региона Александр Бречалов.
"В Удмуртии более чем на 100 миллионов рублей закуплены лекарственные препараты для пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания. Созданный запас позволит обеспечивать пациентов лекарствами до конца 2023 года", - приводит пресс-служба главы республики слова Бречалова.
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Отмечается, что возможность получать бесплатные лекарства для этой категории пациентов появилась благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Граждане, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда или же операции аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стентированием, катетерной абляции, обеспечиваются бесплатными препаратами в течение двух лет.
"Сейчас мы закупили самые необходимые нашим пациентам медикаменты, которые они принимают в постоянном режиме. В среднем в год мы обеспечиваем бесплатными лекарствами около 7 тысяч человек. Все вновь выявленные пациенты с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями также получат необходимые препараты", - цитирует пресс-служба слова главного внештатного кардиолога минздрава Удмуртии Сергея Помосова.
По данным местных властей, в Удмуртии на диспансерном учете наблюдаются 246,6 тысячи пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для снижения уровня заболеваемости в 2022 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" также будет проведено переоснащение двух региональных сосудистых центров и четырех первичных сосудистых отделений. Запланировано приобретение 16 единиц оборудования, в том числе три компьютерных томографа.
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