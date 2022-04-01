15:18 01.04.2022 (обновлено: 15:27 01.04.2022)
ЛДПР внесет в Госдуму проект заявления о геноциде русских на Украине
ЛДПР внесет в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине с 2014 года
Здание Государственной Думы РФ в Москве
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Фракция ЛДПР планирует внести в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине с 2014 года, действия Киева с этого момента являются грубейшим нарушением международного права, отмечается в нем.
"Фракция ЛДПР внесет в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине с 2014 года. Депутаты напомнили о подписанном 14 апреля 2014 года властями Украины указ о мерах "по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины". Этим указом был закреплён курс на физическое уничтожение жителей ДНР и ЛНР, где подавляющее большинство относится к русской этнической группе", - сообщается в Telegram-канале фракции ЛДПР в ГД.
Либерал-демократы решительно осуждают действия властей Украины, "направленные на геноцид русского населения, которые продолжаются последние 8 лет" на территории ДНР и ЛНР.
Также в сообщении приводятся статистика, как утверждается в канале, данные ООН, по которым 10 тыс. человек погибли, 50 тыс ранены, 4 млн стали беженцами.
"Квалифицировать действия украинских властей иначе, как геноцид по смыслу статьи II Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и статьи 357 Уголовного кодекса Российской Федерации, нельзя. Депутаты Государственной Думы считают неприемлемыми действия властей Украины и признают факт совершения властями Украины с 14 апреля 2014 года и по сей день международного преступления геноцида. Действия властей Украины являются грубейшим нарушением международного права", - также приводится отрывок из проекта заявления.