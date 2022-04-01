https://ria.ru/20220401/ldpr-1781309621.html

ЛДПР внесет в Госдуму проект заявления о геноциде русских на Украине

ЛДПР внесет в Госдуму проект заявления о геноциде русских на Украине - РИА Новости, 01.04.2022

ЛДПР внесет в Госдуму проект заявления о геноциде русских на Украине

Фракция ЛДПР планирует внести в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине с 2014 года, действия Киева с этого момента являются грубейшим... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:18

2022-04-01T15:18

2022-04-01T15:27

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Фракция ЛДПР планирует внести в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине с 2014 года, действия Киева с этого момента являются грубейшим нарушением международного права, отмечается в нем."Фракция ЛДПР внесет в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине с 2014 года. Депутаты напомнили о подписанном 14 апреля 2014 года властями Украины указ о мерах "по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины". Этим указом был закреплён курс на физическое уничтожение жителей ДНР и ЛНР, где подавляющее большинство относится к русской этнической группе", - сообщается в Telegram-канале фракции ЛДПР в ГД.Либерал-демократы решительно осуждают действия властей Украины, "направленные на геноцид русского населения, которые продолжаются последние 8 лет" на территории ДНР и ЛНР.Также в сообщении приводятся статистика, как утверждается в канале, данные ООН, по которым 10 тыс. человек погибли, 50 тыс ранены, 4 млн стали беженцами."Квалифицировать действия украинских властей иначе, как геноцид по смыслу статьи II Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и статьи 357 Уголовного кодекса Российской Федерации, нельзя. Депутаты Государственной Думы считают неприемлемыми действия властей Украины и признают факт совершения властями Украины с 14 апреля 2014 года и по сей день международного преступления геноцида. Действия властей Украины являются грубейшим нарушением международного права", - также приводится отрывок из проекта заявления.

https://radiosputnik.ria.ru/20220401/genotsid-1781202643.html

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Екатерина Зайцева

госдума рф, россия, лдпр, украина, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон