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Доллар и евро за неделю упали более чем на 12 рублей

Доллар и евро за неделю упали более чем на 12 рублей - РИА Новости, 01.04.2022

Доллар и евро за неделю упали более чем на 12 рублей

Рубль ослабел в пятницу: к доллару – до уровня 83,95 рубля, к евро - до 92,99 рубля, но за неделю доллар и евро подешевели более чем на 12 рублей, следует из... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T19:54

2022-04-01T19:54

2022-04-01T19:54

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Рубль ослабел в пятницу: к доллару – до уровня 83,95 рубля, к евро - до 92,99 рубля, но за неделю доллар и евро подешевели более чем на 12 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск вырос на 75 копеек, до 83,95 рубля, евро - на 49 копеек, до 92,99 рубля.За неделю курс доллара упал на 12,05 рубля, евро - на 12,01 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, валюта, доллар, евро, рубль, россия, московская биржа, динамика курсов валют