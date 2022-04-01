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Доллар и евро за неделю упали более чем на 12 рублей
Доллар и евро за неделю упали более чем на 12 рублей - РИА Новости, 01.04.2022
Доллар и евро за неделю упали более чем на 12 рублей
Рубль ослабел в пятницу: к доллару – до уровня 83,95 рубля, к евро - до 92,99 рубля, но за неделю доллар и евро подешевели более чем на 12 рублей, следует из... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T19:54
2022-04-01T19:54
2022-04-01T19:54
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Рубль ослабел в пятницу: к доллару – до уровня 83,95 рубля, к евро - до 92,99 рубля, но за неделю доллар и евро подешевели более чем на 12 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск вырос на 75 копеек, до 83,95 рубля, евро - на 49 копеек, до 92,99 рубля.За неделю курс доллара упал на 12,05 рубля, евро - на 12,01 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, валюта, доллар, евро, рубль, россия, московская биржа, динамика курсов валют
Доллар и евро за неделю упали более чем на 12 рублей
Курс доллара за неделю упал на 12,05 рубля, евро — на 12,01 рубля