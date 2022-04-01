https://ria.ru/20220401/kurs-1781351190.html

Курс доллара на выходные и понедельник составил 83,43 рубля

Курс доллара на выходные и понедельник составил 83,43 рубля - РИА Новости, 01.04.2022

Курс доллара на выходные и понедельник составил 83,43 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, увеличился на 1,88 копейки, до 83,4285 рубля, а курс евро понизился на 34,62... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T17:38

2022-04-01T17:38

2022-04-01T17:38

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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рубль

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, увеличился на 1,88 копейки, до 83,4285 рубля, а курс евро понизился на 34,62 копейки, до 92,1468 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, доллар, рубль