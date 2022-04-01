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Курс доллара на выходные и понедельник составил 83,43 рубля
Курс доллара на выходные и понедельник составил 83,43 рубля - РИА Новости, 01.04.2022
Курс доллара на выходные и понедельник составил 83,43 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, увеличился на 1,88 копейки, до 83,4285 рубля, а курс евро понизился на 34,62... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:38
2022-04-01T17:38
2022-04-01T17:38
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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рубль
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, увеличился на 1,88 копейки, до 83,4285 рубля, а курс евро понизился на 34,62 копейки, до 92,1468 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, доллар, рубль
Курс доллара на выходные и понедельник составил 83,43 рубля
Курс доллара на выходные и понедельник составил 83,43 рубля, евро — 92,15 рубля