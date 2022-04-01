https://ria.ru/20220401/kurs-1781215371.html

Курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля

Курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля - РИА Новости, 01.04.2022

Курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля

Рубль в начале пятничных торгов, после попыток продолжить рост, переходит к стабилизации, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:06

2022-04-01T10:06

2022-04-01T11:55

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Рубль в начале пятничных торгов, после попыток продолжить рост, переходит к стабилизации, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10:15 мск повышался на 15 копеек — до 83,35 рубля, евро — снижался 14 копеек, до 92,36 рубля. Минутами ранее доллар максимально проваливался до минимумов с 23 февраля: 80,33 рубля, евро максимально опускался до 92,04 рубля.Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился до 83,4097 рубля, евро — до 92,493 рубля.В свою очередь, индекс Мосбиржи отыграл все потери с начала спецоперации на Украине и поднялся выше 2800 пунктов. В последний раз показатель был на этой отметке 22 февраля.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс рубля, курс доллара, россия, московская биржа