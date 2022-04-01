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Курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля
Курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля - РИА Новости, 01.04.2022
Курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля
Рубль в начале пятничных торгов, после попыток продолжить рост, переходит к стабилизации, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T10:06
2022-04-01T10:06
2022-04-01T11:55
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Рубль в начале пятничных торгов, после попыток продолжить рост, переходит к стабилизации, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10:15 мск повышался на 15 копеек — до 83,35 рубля, евро — снижался 14 копеек, до 92,36 рубля. Минутами ранее доллар максимально проваливался до минимумов с 23 февраля: 80,33 рубля, евро максимально опускался до 92,04 рубля.Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился до 83,4097 рубля, евро — до 92,493 рубля.В свою очередь, индекс Мосбиржи отыграл все потери с начала спецоперации на Украине и поднялся выше 2800 пунктов. В последний раз показатель был на этой отметке 22 февраля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, курс рубля, курс доллара, россия, московская биржа
10:06 01.04.2022 (обновлено: 11:55 01.04.2022)
Курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля
Курс доллара в начале торгов опускался ниже 81 рубля впервые с 23 февраля
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Рубль в начале пятничных торгов, после попыток продолжить рост, переходит к стабилизации, следует из данных
Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10:15 мск повышался на 15 копеек — до 83,35 рубля, евро — снижался 14 копеек, до 92,36 рубля. Минутами ранее доллар максимально проваливался до минимумов с 23 февраля: 80,33 рубля, евро максимально опускался до 92,04 рубля.
Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился до 83,4097 рубля, евро — до 92,493 рубля.
В свою очередь, индекс Мосбиржи отыграл все потери с начала спецоперации на Украине
и поднялся выше 2800 пунктов. В последний раз показатель был на этой отметке 22 февраля.