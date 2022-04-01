https://ria.ru/20220401/kultura-1781388829.html

Совет Европы учредил год украинской культуры

Совет Европы учредил год украинской культуры - РИА Новости, 01.04.2022

Совет Европы учредил год украинской культуры

Совет Европы по предложению Италии учредил Европейский год украинской культуры, в рамках которого Украина получит помощь для сохранения и развития культурной... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T21:17

2022-04-01T21:17

2022-04-01T21:17

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РИМ, 1 апр – РИА Новости. Совет Европы по предложению Италии учредил Европейский год украинской культуры, в рамках которого Украина получит помощь для сохранения и развития культурной отрасли и поддержки ее представителей, объявил министр культуры Италии Дарио Франческини."Украина получит необходимую помощь для реагирования на угрозы ее культурному наследию и его сохранения с помощью всех возможных технических и правовых инструментов, предлагаемых конвенциями в сфере культуры", - говорится в сообщении итальянского министерства.Франческини, как отмечается, объявил о данном решении по завершении министерской конференции СЕ, прошедшей в Страсбурге под председательством Италии."В сотрудничестве с основными международными организациями будет разработан план развития возможностей, необходимых для обеспечения сохранности движимого, недвижимого и нематериального культурного наследия, которому угрожает война. Художники, интеллектуалы, ученые и творческие работники Украины получат поддержку через программы культурного сотрудничества. Украинские беженцы также получат помощь в рамках межкультурного диалога. Наконец, как объявил министр, будут поддерживаться инициативы, необходимые для проведения Европейского года украинской культуры, с привлечением украинских беженцев", - сообщило министерство.Декларация министерской встречи по теме спецоперации России на Укране, как подчеркивается, осуждает "уничтожение культурного наследия и нарушение основных прав человека, включая право на участие в культурной жизни, и обязывает страны-участницы к ряду конкретных действий в поддержку Киева".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781359492.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, италия, украина