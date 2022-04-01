https://ria.ru/20220401/krym-1781389870.html
Запасы водохранилищ Крыма выросли до 195 миллионов кубометров
Запасы водохранилищ Крыма выросли до 195 миллионов кубометров - РИА Новости, 01.04.2022
Запасы водохранилищ Крыма выросли до 195 миллионов кубометров
Естественные водохранилища Крыма накопили к апрелю 195 миллионов кубометров воды, что более чем втрое превышает водные запасы на эту же дату годом ранее,... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T21:26
2022-04-01T21:26
2022-04-01T21:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Естественные водохранилища Крыма накопили к апрелю 195 миллионов кубометров воды, что более чем втрое превышает водные запасы на эту же дату годом ранее, сообщил крымский гидрометцентр.Приток воды в водохранилища естественного стока в марте 2022 года составил: Белогорское – около 11, Симферопольское — 5, Счастливое – 2, Партизанское – 11, Чернореченское — 7 миллионов кубометров, отметили в гидрометцентре.На территории речных бассейнов выпало от 28,7 до 74,9 миллиметров осадков, что на реках южного берега Крыма и юго-западного предгорья было в пределах многолетних значений, а в бассейнах рек юго-восточного предгорья — в 2,2-2,6 раз больше нормы. В Крымских горах, по сведениям метеостанции "Ай-Петри", выпало 82,3 миллиметра (100% нормы) осадков, а по сведениям метеостанции "Ангарский Перевал" 52,3 миллиметра осадков (80% нормы).Осадки выпадали преимущественно в виде мокрого снега и снега.
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общество, республика крым, россия
Запасы водохранилищ Крыма выросли до 195 миллионов кубометров
Естественные водохранилища Крыма накопили к апрелю 195 миллионов кубометров воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Естественные водохранилища Крыма накопили к апрелю 195 миллионов кубометров воды, что более чем втрое превышает водные запасы на эту же дату годом ранее, сообщил крымский гидрометцентр.
"К началу апреля общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 194,96 миллионов кубометров, что на 6,83 миллиона кубометров больше, чем месяц назад", - говорится в сообщении гидрометцентра полуострова. Там отмечается, что на 1 апреля 2021 года запасы воды во всех водохранилищах полуострова составляли 61,4 миллиона кубометров.
Приток воды в водохранилища естественного стока в марте 2022 года составил: Белогорское – около 11, Симферопольское — 5, Счастливое – 2, Партизанское – 11, Чернореченское — 7 миллионов кубометров, отметили в гидрометцентре.
На территории речных бассейнов выпало от 28,7 до 74,9 миллиметров осадков, что на реках южного берега Крыма и юго-западного предгорья было в пределах многолетних значений, а в бассейнах рек юго-восточного предгорья — в 2,2-2,6 раз больше нормы. В Крымских горах, по сведениям метеостанции "Ай-Петри", выпало 82,3 миллиметра (100% нормы) осадков, а по сведениям метеостанции "Ангарский Перевал" 52,3 миллиметра осадков (80% нормы).
Осадки выпадали преимущественно в виде мокрого снега и снега.