https://ria.ru/20220401/krym-1781389870.html

Запасы водохранилищ Крыма выросли до 195 миллионов кубометров

Запасы водохранилищ Крыма выросли до 195 миллионов кубометров - РИА Новости, 01.04.2022

Запасы водохранилищ Крыма выросли до 195 миллионов кубометров

Естественные водохранилища Крыма накопили к апрелю 195 миллионов кубометров воды, что более чем втрое превышает водные запасы на эту же дату годом ранее,... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T21:26

2022-04-01T21:26

2022-04-01T21:26

общество

республика крым

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_43bbfb454829cff721051057abe3133e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Естественные водохранилища Крыма накопили к апрелю 195 миллионов кубометров воды, что более чем втрое превышает водные запасы на эту же дату годом ранее, сообщил крымский гидрометцентр.Приток воды в водохранилища естественного стока в марте 2022 года составил: Белогорское – около 11, Симферопольское — 5, Счастливое – 2, Партизанское – 11, Чернореченское — 7 миллионов кубометров, отметили в гидрометцентре.На территории речных бассейнов выпало от 28,7 до 74,9 миллиметров осадков, что на реках южного берега Крыма и юго-западного предгорья было в пределах многолетних значений, а в бассейнах рек юго-восточного предгорья — в 2,2-2,6 раз больше нормы. В Крымских горах, по сведениям метеостанции "Ай-Петри", выпало 82,3 миллиметра (100% нормы) осадков, а по сведениям метеостанции "Ангарский Перевал" 52,3 миллиметра осадков (80% нормы).Осадки выпадали преимущественно в виде мокрого снега и снега.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, республика крым, россия