В Крыму ждут визит немецкой делегации
Глава комитета парламента Гемпель: в Крыму ждут визит немецкой делегации
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Немецкая делегация намерена посетить Крым, несмотря на жесткий прессинг у себя на родине, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее Гемпель сообщал, что в Крым поступают тревожные сообщения из Германии от проживающих там русских немцев, против которых начались гонения из-за ситуации на Украине.
"Связь с лидерами общественного мнения, с народными дипломатами мы не теряем. Они активно участвуют в акциях в поддержку России в столь сложной обстановке. Несмотря на жесткий прессинг, немецкая делегация подтвердила свое намерение приехать в Крым в мае", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, помешать визиту делегации в Крым может только отсутствие авиасообщения.
"Многие надеются, что к тому времени автокомпании уже будут осуществлять полеты в Крым", - подчеркнул Гемпель.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.