https://ria.ru/20220401/krym-1781204164.html

В Крыму ждут визит немецкой делегации

В Крыму ждут визит немецкой делегации - РИА Новости, 01.04.2022

В Крыму ждут визит немецкой делегации

Немецкая делегация намерена посетить Крым, несмотря на жесткий прессинг у себя на родине, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T08:41

2022-04-01T08:41

2022-04-01T08:41

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Немецкая делегация намерена посетить Крым, несмотря на жесткий прессинг у себя на родине, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Ранее Гемпель сообщал, что в Крым поступают тревожные сообщения из Германии от проживающих там русских немцев, против которых начались гонения из-за ситуации на Украине.По его словам, помешать визиту делегации в Крым может только отсутствие авиасообщения."Многие надеются, что к тому времени автокомпании уже будут осуществлять полеты в Крым", - подчеркнул Гемпель.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/sotrudnichestvo-1780993204.html

https://ria.ru/20220330/lavrov-1780943982.html

россия

украина

донбасс

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии