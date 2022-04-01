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The Hill: США ждет мощный кризис из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 01.04.2022
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The Hill: США ждет мощный кризис из-за антироссийских санкций
The Hill: США ждет мощный кризис из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 01.04.2022
The Hill: США ждет мощный кризис из-за антироссийских санкций
Правительство США может спасти экономику страны от мощного экономического кризиса, если отменит введенные недавно санкции против России, пишет The Hill. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T19:59
2022-04-01T19:59
сша
санкции в отношении россии
экономика
цены на нефть
в мире
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Правительство США может спасти экономику страны от мощного экономического кризиса, если отменит введенные недавно санкции против России, пишет The Hill."Выход Москвы из-под недавних санкций ускорит завершение конфликта на Украине и поможет стабилизировать международные энергетические рынки", — отмечается в материале.По словам автора публикации, высокие цены на энергоносители и небывалый рост инфляции на внутреннем рынке — тревожные сигналы о скором экономическом спаде. Он подчеркнул, что деэскалация международных конфликтов и диверсификация поставщиков топливных ресурсов поможет Вашингтону удержать экономику на плаву.В тексте объясняется, что повышение цен на топливо увеличивает стоимость сельскохозяйственной продукции и готовых товаров. Потребителю это аукнется ростом цен на продукты, что неизбежно приведет к снижению покупательской способности.США ранее запретили импорт российской нефти, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. После этого стоимость жизни в Штатах ускорила рост: дорожает топливо, продукты питания и товары первой необходимости, инфляция достигла 40-летнего максимума.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере поставок высокотехнологичной продукции. Бренды также сообщили о приостановке работы в стране.В Кремле назвали эти шаги экономической войной, подобных которой еще не было.
https://ria.ru/20220401/britantsy-1781321153.html
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Кирилл Иванников
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сша, санкции в отношении россии, экономика, цены на нефть, в мире
19:59 01.04.2022
 
The Hill: США ждет мощный кризис из-за антироссийских санкций

The Hill: Белый дом должен отменить санкции против России, чтобы предотвратить рецессию

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Северной Дакоте, США
Добыча нефти в Северной Дакоте, США - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Северной Дакоте, США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Правительство США может спасти экономику страны от мощного экономического кризиса, если отменит введенные недавно санкции против России, пишет The Hill.
"Выход Москвы из-под недавних санкций ускорит завершение конфликта на Украине и поможет стабилизировать международные энергетические рынки", — отмечается в материале.
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По словам автора публикации, высокие цены на энергоносители и небывалый рост инфляции на внутреннем рынке — тревожные сигналы о скором экономическом спаде. Он подчеркнул, что деэскалация международных конфликтов и диверсификация поставщиков топливных ресурсов поможет Вашингтону удержать экономику на плаву.
В тексте объясняется, что повышение цен на топливо увеличивает стоимость сельскохозяйственной продукции и готовых товаров. Потребителю это аукнется ростом цен на продукты, что неизбежно приведет к снижению покупательской способности.
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После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере поставок высокотехнологичной продукции. Бренды также сообщили о приостановке работы в стране.
В Кремле назвали эти шаги экономической войной, подобных которой еще не было.
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