https://ria.ru/20220401/krizis-1781377503.html

The Hill: США ждет мощный кризис из-за антироссийских санкций

The Hill: США ждет мощный кризис из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 01.04.2022

The Hill: США ждет мощный кризис из-за антироссийских санкций

Правительство США может спасти экономику страны от мощного экономического кризиса, если отменит введенные недавно санкции против России, пишет The Hill. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T19:59

2022-04-01T19:59

2022-04-01T19:59

сша

санкции в отношении россии

экономика

цены на нефть

в мире

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Правительство США может спасти экономику страны от мощного экономического кризиса, если отменит введенные недавно санкции против России, пишет The Hill."Выход Москвы из-под недавних санкций ускорит завершение конфликта на Украине и поможет стабилизировать международные энергетические рынки", — отмечается в материале.По словам автора публикации, высокие цены на энергоносители и небывалый рост инфляции на внутреннем рынке — тревожные сигналы о скором экономическом спаде. Он подчеркнул, что деэскалация международных конфликтов и диверсификация поставщиков топливных ресурсов поможет Вашингтону удержать экономику на плаву.В тексте объясняется, что повышение цен на топливо увеличивает стоимость сельскохозяйственной продукции и готовых товаров. Потребителю это аукнется ростом цен на продукты, что неизбежно приведет к снижению покупательской способности.США ранее запретили импорт российской нефти, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. После этого стоимость жизни в Штатах ускорила рост: дорожает топливо, продукты питания и товары первой необходимости, инфляция достигла 40-летнего максимума.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и в сфере поставок высокотехнологичной продукции. Бренды также сообщили о приостановке работы в стране.В Кремле назвали эти шаги экономической войной, подобных которой еще не было.

https://ria.ru/20220401/britantsy-1781321153.html

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781318891.html

https://ria.ru/20220331/zapad-1780956836.html

сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

сша, санкции в отношении россии, экономика, цены на нефть, в мире