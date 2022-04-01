https://ria.ru/20220401/krepost-1780952368.html

От цитадели до музея: история Новодвинской крепости

От цитадели до музея: история Новодвинской крепости - РИА Новости, 01.04.2022

От цитадели до музея: история Новодвинской крепости

Новодвинская крепость – первая в России каменная бастионная крепость и прообраз петербургской Петропавловской цитадели. Свою первую победу она одержала сразу... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:00

2022-04-01T10:00

2022-04-01T10:00

морская держава

морская держава

архангельская область

россия

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Новодвинская крепость – первая в России каменная бастионная крепость и прообраз петербургской Петропавловской цитадели. Свою первую победу она одержала сразу после закладки, еще до официальной даты завершения строительства. Более 150 лет она стояла на страже арктических рубежей России. Об историческом памятнике Петровской эпохи и реставрационной работе крепости РИА Новости рассказали в пресс-службе министерства культуры Архангельской области.Первая боевая крепость Петра IСтроительство Новодвинской крепости началось 1 мая 1701 года по личному указу Петра I для защиты единственного в то время морского порта и первой морской судоверфи. Выбор места для будущей цитадели – остров Линский Прилук в дельте Северной Двины в 20 км от центра Архангельска – был связан с подготовкой к Северной войне и ожидаемым нападением шведов. Руководителем строительства был назначен немецкий инженер Георг Эрнст Резе. Стройка велась быстрыми темпами, над возведением сооружения трудилось огромное количество людей. И уже летом 1701 года у стен строящейся цитадели был разгромлен авангард шведской эскадры и захвачены два шведских корабля с полным вооружением и амуницией. Это была первая победа русского оружия в Северной войне, которая стала и первой морской победой России."Крепость стала образцом для перестройки земляной Санкт-Петербургской крепости, известной как Петропавловская. Новодвинская крепость стала прообразом и для первых укреплений Кронштадта. Наверное, недаром Петр I вручил первому коменданту крепости наказ, ставший образцом для всех последующих подобных документов, и подарил крепости ее знамя", – рассказали в Архангельском краеведческом музее.Первая зарисовка крепости, дошедшая до наших дней в виде гравюры, была сделана в 1705 году в процессе строительства голландским путешественником Корнелиусом де Бруином и впервые опубликована в 1711 году."Это изображение, конечно, очень условно и не отражает всех масштабов сооружения. На самом деле только протяженность каменной стены земляного вала, обращенной к реке, составляет более 350 метров", – отметили в пресс-службе.Основные строительные работы были завершены в 1705 году, полное формирование фортификационного комплекса относится к 1721 году. Новодвинская крепость считалась одной из лучших крепостей в России.Во время Крымской войны 1853–1856 годов хоть крепость и не принимала участие в боевых действиях, но ее передовая артиллерийская батарея, расположенная на Мудьюгском острове (остров в юго-восточной части одного из крупнейших заливов Белого моря – Двинской губы. — Прим. ред.), сумела защитить Архангельск от неприятеля, не дав реализовать попытки высадки десанта англо-французской эскадры.В качестве оборонительного укрепления крепость просуществовала до 1863 года. После была упразднена указом императора Александра II и с 1864 года передана в ведение Архангельской епархии.Советские годы и реставрационные работыВ советские годы на территории крепости сначала находилась детская колония-коммуна, а позже исправительно-трудовое учреждение, просуществовавшее до 2006 года. В 2007 году Новодвинская крепость получила статус памятника федерального значения и была передана Архангельскому краеведческому музею. С 2008 года по настоящее время на территории крепости ведутся противоаварийные и реставрационные работы."Крепость стала площадкой для проведения большого количества разноформатных мероприятий: это и День крепости, связанный с праздником Петра и Павла, и ряд детских акций и проектов – археологические школы для молодежи, трудовые акции, квесты, субботники и т.д. Все расходы по содержанию крепости начиная с 2008 года несет на себе бюджет Архангельской области", – рассказали в пресс-службе.За эти годы проделана огромная работа для введения крепости в культурный и экскурсионно-туристический оборот. Она стала местом притяжения не только для гостей-россиян, но и иностранцев.Благодаря волонтерам и при активном участии города и области в крепости прошла акция "Чистая Арктика", в результате которой удалось высвободить часть территории памятника от мусора, оставшегося от предыдущих владельцев.В 2022 году в рамках подготовки к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I правительство Архангельской области продолжит противоаварийные, реставрационные и археологические работы по памятнику. На эти цели из федерального бюджета и Фонда культурных инициатив президента РФ выделено более 21 млн рублей. Запланирован ряд культурно-просветительских мероприятий: экскурсии и мастер-классы в Архангельских Гостиных дворах – старейшем каменном здании XVII–XIX веков, сооруженном для организации морской торговли в первом морском порте страны; фестиваль реконструкторов; День Новодвинской крепости; День российского флага.Правительство региона также разработало дорожную карту со сроком реализации до 2035 года, согласно которой пройдут мероприятия, необходимые для формирования современной инфраструктуры и комфортной среды крепости.Сейчас крепость уже доступна для посещения. На сайте Архангельского краеведческого музея есть возможность заказать экскурсию или самостоятельно проехать до крепости. Вход на территорию крепости бесплатный, но экскурсионное обслуживание платное. Экскурсии в крепость проводятся в период открытой навигации, их можно заказать в Архангельском краеведческом музее.

https://ria.ru/20220319/petr-1775750591.html

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морская держава, архангельская область, россия