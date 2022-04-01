От цитадели до музея: история Новодвинской крепости
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры Архангельской областиВид на Новодвинскую крепость с высоты птичьего полета. Фото А.И.Поздеева
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры Архангельской области
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Новодвинская крепость – первая в России каменная бастионная крепость и прообраз петербургской Петропавловской цитадели. Свою первую победу она одержала сразу после закладки, еще до официальной даты завершения строительства. Более 150 лет она стояла на страже арктических рубежей России. Об историческом памятнике Петровской эпохи и реставрационной работе крепости РИА Новости рассказали в пресс-службе министерства культуры Архангельской области.
Первая боевая крепость Петра I
Строительство Новодвинской крепости началось 1 мая 1701 года по личному указу Петра I для защиты единственного в то время морского порта и первой морской судоверфи. Выбор места для будущей цитадели – остров Линский Прилук в дельте Северной Двины в 20 км от центра Архангельска – был связан с подготовкой к Северной войне и ожидаемым нападением шведов. Руководителем строительства был назначен немецкий инженер Георг Эрнст Резе. Стройка велась быстрыми темпами, над возведением сооружения трудилось огромное количество людей. И уже летом 1701 года у стен строящейся цитадели был разгромлен авангард шведской эскадры и захвачены два шведских корабля с полным вооружением и амуницией. Это была первая победа русского оружия в Северной войне, которая стала и первой морской победой России.
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры Архангельской областиВид Архангельской Новодвинской крепости с реки. Фрагмент чертежа из Атласа Архангельской губернии. 1797 г. Из фондов Российского государственного исторического архива
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры Архангельской области
Вид Архангельской Новодвинской крепости с реки. Фрагмент чертежа из Атласа Архангельской губернии. 1797 г. Из фондов Российского государственного исторического архива
"Крепость стала образцом для перестройки земляной Санкт-Петербургской крепости, известной как Петропавловская. Новодвинская крепость стала прообразом и для первых укреплений Кронштадта. Наверное, недаром Петр I вручил первому коменданту крепости наказ, ставший образцом для всех последующих подобных документов, и подарил крепости ее знамя", – рассказали в Архангельском краеведческом музее.
Первая зарисовка крепости, дошедшая до наших дней в виде гравюры, была сделана в 1705 году в процессе строительства голландским путешественником Корнелиусом де Бруином и впервые опубликована в 1711 году.
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры Архангельской областиНоводвинская крепость. Гравюра с рисунка Корнелия де Бруина. 1711 г. Из книги "Путешествие через Московию…"
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры Архангельской области
Новодвинская крепость. Гравюра с рисунка Корнелия де Бруина. 1711 г. Из книги "Путешествие через Московию…"
"Это изображение, конечно, очень условно и не отражает всех масштабов сооружения. На самом деле только протяженность каменной стены земляного вала, обращенной к реке, составляет более 350 метров", – отметили в пресс-службе.
Основные строительные работы были завершены в 1705 году, полное формирование фортификационного комплекса относится к 1721 году. Новодвинская крепость считалась одной из лучших крепостей в России.
Во время Крымской войны 1853–1856 годов хоть крепость и не принимала участие в боевых действиях, но ее передовая артиллерийская батарея, расположенная на Мудьюгском острове (остров в юго-восточной части одного из крупнейших заливов Белого моря – Двинской губы. — Прим. ред.), сумела защитить Архангельск от неприятеля, не дав реализовать попытки высадки десанта англо-французской эскадры.
© РИА Новости / А.АлександровДомик Петра I, построенный в устье Северной Двины в 1702 году специально для царя, прибывшего в Новодвинскую крепость (Архангельск)
Домик Петра I, построенный в устье Северной Двины в 1702 году специально для царя, прибывшего в Новодвинскую крепость (Архангельск)
В качестве оборонительного укрепления крепость просуществовала до 1863 года. После была упразднена указом императора Александра II и с 1864 года передана в ведение Архангельской епархии.
Советские годы и реставрационные работы
В советские годы на территории крепости сначала находилась детская колония-коммуна, а позже исправительно-трудовое учреждение, просуществовавшее до 2006 года. В 2007 году Новодвинская крепость получила статус памятника федерального значения и была передана Архангельскому краеведческому музею. С 2008 года по настоящее время на территории крепости ведутся противоаварийные и реставрационные работы.
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры Архангельской областиПраздничная церковная служба в день Петра и Павла у поклонного креста на месте крепостной церкви. Фото И. М. Гостева
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Праздничная церковная служба в день Петра и Павла у поклонного креста на месте крепостной церкви. Фото И. М. Гостева
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры Архангельской области
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры Архангельской областиФрагмент южной части крепостного рва и стены. Фото И. В. Войнова
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Фрагмент южной части крепостного рва и стены. Фото И. В. Войнова
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры Архангельской области
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Праздничная церковная служба в день Петра и Павла у поклонного креста на месте крепостной церкви. Фото И. М. Гостева
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры Архангельской области
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Фрагмент южной части крепостного рва и стены. Фото И. В. Войнова
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры Архангельской области
"Крепость стала площадкой для проведения большого количества разноформатных мероприятий: это и День крепости, связанный с праздником Петра и Павла, и ряд детских акций и проектов – археологические школы для молодежи, трудовые акции, квесты, субботники и т.д. Все расходы по содержанию крепости начиная с 2008 года несет на себе бюджет Архангельской области", – рассказали в пресс-службе.
За эти годы проделана огромная работа для введения крепости в культурный и экскурсионно-туристический оборот. Она стала местом притяжения не только для гостей-россиян, но и иностранцев.
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры Архангельской областиДвинские ворота крепости. Фото И.М.Гостева
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры Архангельской области
Двинские ворота крепости. Фото И.М.Гостева
Благодаря волонтерам и при активном участии города и области в крепости прошла акция "Чистая Арктика", в результате которой удалось высвободить часть территории памятника от мусора, оставшегося от предыдущих владельцев.
В 2022 году в рамках подготовки к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I правительство Архангельской области продолжит противоаварийные, реставрационные и археологические работы по памятнику. На эти цели из федерального бюджета и Фонда культурных инициатив президента РФ выделено более 21 млн рублей. Запланирован ряд культурно-просветительских мероприятий: экскурсии и мастер-классы в Архангельских Гостиных дворах – старейшем каменном здании XVII–XIX веков, сооруженном для организации морской торговли в первом морском порте страны; фестиваль реконструкторов; День Новодвинской крепости; День российского флага.
Правительство региона также разработало дорожную карту со сроком реализации до 2035 года, согласно которой пройдут мероприятия, необходимые для формирования современной инфраструктуры и комфортной среды крепости.
"Начало восстановительных работ на территории Новодвинской крепости позволит раскрыть ее исторический облик, представить посетителям военную историю Русского Севера и, как следствие, более масштабно использовать ее площадку для проведения культурно-массовых, военно-патриотических и спортивных мероприятий", – сообщили в пресс-службе минкультуры Архангельской области.
Сейчас крепость уже доступна для посещения. На сайте Архангельского краеведческого музея есть возможность заказать экскурсию или самостоятельно проехать до крепости. Вход на территорию крепости бесплатный, но экскурсионное обслуживание платное. Экскурсии в крепость проводятся в период открытой навигации, их можно заказать в Архангельском краеведческом музее.