12:57 01.04.2022 (обновлено: 12:58 01.04.2022)
В Подмосковье увеличили количество программ льготного кредитования бизнеса
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. В Подмосковье увеличили количество программ льготного кредитования бизнеса, рассказала журналистам заместитель председателя правительства области – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.
"С 1 апреля областным Фондом микрофинансирования вводятся две новые программы. Это "Импортозамещение", в рамках которой бизнес сможет получить заем на сумму до 5 миллионов рублей по ставке 5% годовых. Также добавится программа "Рефинансирование", которая позволит предпринимателям получить до 5 миллионов рублей по ставке 14% годовых", - сообщила она.
Программа "Импортозамещение" будет доступна для предпринимателей, реализующих проекты определенного вида деятельности, в числе которых выращивание зерновых культур и овощей защищенного грунта, производство одежды, лекарственных средств и медицинских изделий, электрооборудования и других категорий импортозамещающих товаров.
Средства, полученные в рамках программы "Рефинансирование", предприниматели могут направить на погашение более дорогих кредитов, полученных в банках. Максимальный срок кредитования по новым программам – три года.