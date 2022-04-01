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В Подмосковье увеличили количество программ льготного кредитования бизнеса - РИА Новости, 01.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220401/kreditovanie-1781262501.html
В Подмосковье увеличили количество программ льготного кредитования бизнеса
В Подмосковье увеличили количество программ льготного кредитования бизнеса - РИА Новости, 01.04.2022
В Подмосковье увеличили количество программ льготного кредитования бизнеса
В Подмосковье увеличили количество программ льготного кредитования бизнеса, рассказала журналистам заместитель председателя правительства области – министр... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:57
2022-04-01T12:58
новости подмосковья
экономика
санкции в отношении россии
московская область (подмосковье)
бизнес
кредит
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. В Подмосковье увеличили количество программ льготного кредитования бизнеса, рассказала журналистам заместитель председателя правительства области – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.Программа "Импортозамещение" будет доступна для предпринимателей, реализующих проекты определенного вида деятельности, в числе которых выращивание зерновых культур и овощей защищенного грунта, производство одежды, лекарственных средств и медицинских изделий, электрооборудования и других категорий импортозамещающих товаров.Средства, полученные в рамках программы "Рефинансирование", предприниматели могут направить на погашение более дорогих кредитов, полученных в банках. Максимальный срок кредитования по новым программам – три года.
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экономика, санкции в отношении россии, московская область (подмосковье), бизнес, кредит
12:57 01.04.2022 (обновлено: 12:58 01.04.2022)
 

В Подмосковье увеличили количество программ льготного кредитования бизнеса

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. В Подмосковье увеличили количество программ льготного кредитования бизнеса, рассказала журналистам заместитель председателя правительства области – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.
"С 1 апреля областным Фондом микрофинансирования вводятся две новые программы. Это "Импортозамещение", в рамках которой бизнес сможет получить заем на сумму до 5 миллионов рублей по ставке 5% годовых. Также добавится программа "Рефинансирование", которая позволит предпринимателям получить до 5 миллионов рублей по ставке 14% годовых", - сообщила она.
Программа "Импортозамещение" будет доступна для предпринимателей, реализующих проекты определенного вида деятельности, в числе которых выращивание зерновых культур и овощей защищенного грунта, производство одежды, лекарственных средств и медицинских изделий, электрооборудования и других категорий импортозамещающих товаров.
Средства, полученные в рамках программы "Рефинансирование", предприниматели могут направить на погашение более дорогих кредитов, полученных в банках. Максимальный срок кредитования по новым программам – три года.
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Новости ПодмосковьяЭкономикаСанкции в отношении РоссииМосковская область (Подмосковье)БизнесКредит
 
 
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