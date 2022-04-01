https://ria.ru/20220401/kreditovanie-1781262501.html

В Подмосковье увеличили количество программ льготного кредитования бизнеса

В Подмосковье увеличили количество программ льготного кредитования бизнеса - РИА Новости, 01.04.2022

В Подмосковье увеличили количество программ льготного кредитования бизнеса

В Подмосковье увеличили количество программ льготного кредитования бизнеса, рассказала журналистам заместитель председателя правительства области – министр... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:57

2022-04-01T12:57

2022-04-01T12:58

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. В Подмосковье увеличили количество программ льготного кредитования бизнеса, рассказала журналистам заместитель председателя правительства области – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.Программа "Импортозамещение" будет доступна для предпринимателей, реализующих проекты определенного вида деятельности, в числе которых выращивание зерновых культур и овощей защищенного грунта, производство одежды, лекарственных средств и медицинских изделий, электрооборудования и других категорий импортозамещающих товаров.Средства, полученные в рамках программы "Рефинансирование", предприниматели могут направить на погашение более дорогих кредитов, полученных в банках. Максимальный срок кредитования по новым программам – три года.

https://ria.ru/20220328/podderzhka-1780520406.html

московская область (подмосковье)

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, санкции в отношении россии, московская область (подмосковье), бизнес, кредит