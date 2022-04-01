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Эксперт назвал основной козырь США в битве за передел мира - РИА Новости, 01.04.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220401/kozyr-1781187459.html
Эксперт назвал основной козырь США в битве за передел мира
Эксперт назвал основной козырь США в битве за передел мира - РИА Новости, 01.04.2022
Эксперт назвал основной козырь США в битве за передел мира
Основной козырь США в битве за передел мира — это не армия, не современное оружие, не военный бюджет, хотя все это, разумеется, у Америки есть. Речь идет об... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T01:20
2022-04-01T01:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
сша
ливия
андрей кочетков
открытие инвестиции
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Основной козырь США в битве за передел мира — это не армия, не современное оружие, не военный бюджет, хотя все это, разумеется, у Америки есть. Речь идет об опутавшей весь мир американской финансовой системы с долларом во главе — именно он является мерилом богатства и главным средством международной торговли, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Андрей Кочетков.Он напомнил, что на американскую валюту приходится 75-80 процентов всех международных сделок, что дает США прибыль об обслуживания торговли между странами.Однако последние события показали, что статус резервной валюты может быть утрачен — после заморозки средств Ливии в 2011 году и резервов Центробанка в 2022 году показали себя как инструмент со слишком высокими рисками, заключил Кочетков.
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экономика, россия, сша, ливия, андрей кочетков, открытие инвестиции
01:20 01.04.2022
 
Эксперт назвал основной козырь США в битве за передел мира

Аналитик Кочетков: основной козырь США в битве за передел мира — это доллар

© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Основной козырь США в битве за передел мира — это не армия, не современное оружие, не военный бюджет, хотя все это, разумеется, у Америки есть. Речь идет об опутавшей весь мир американской финансовой системы с долларом во главе — именно он является мерилом богатства и главным средством международной торговли, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Андрей Кочетков.
“Его доминирование выражается даже в том, что, обменивая иные валюты на доллар США приходится платить больше при покупке и получать меньше при продаже. То есть даже на частном уровне финансовая система США состригает свой процент”, — отметил аналитик.
Он напомнил, что на американскую валюту приходится 75-80 процентов всех международных сделок, что дает США прибыль об обслуживания торговли между странами.
Однако последние события показали, что статус резервной валюты может быть утрачен — после заморозки средств Ливии в 2011 году и резервов Центробанка в 2022 году показали себя как инструмент со слишком высокими рисками, заключил Кочетков.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСШАЛивияАндрей КочетковОткрытие Инвестиции
 
 
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