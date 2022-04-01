https://ria.ru/20220401/kozyr-1781187459.html

Эксперт назвал основной козырь США в битве за передел мира

Эксперт назвал основной козырь США в битве за передел мира - РИА Новости, 01.04.2022

Эксперт назвал основной козырь США в битве за передел мира

Основной козырь США в битве за передел мира — это не армия, не современное оружие, не военный бюджет, хотя все это, разумеется, у Америки есть. Речь идет об... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T01:20

2022-04-01T01:20

2022-04-01T01:20

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

сша

ливия

андрей кочетков

открытие инвестиции

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Основной козырь США в битве за передел мира — это не армия, не современное оружие, не военный бюджет, хотя все это, разумеется, у Америки есть. Речь идет об опутавшей весь мир американской финансовой системы с долларом во главе — именно он является мерилом богатства и главным средством международной торговли, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Андрей Кочетков.Он напомнил, что на американскую валюту приходится 75-80 процентов всех международных сделок, что дает США прибыль об обслуживания торговли между странами.Однако последние события показали, что статус резервной валюты может быть утрачен — после заморозки средств Ливии в 2011 году и резервов Центробанка в 2022 году показали себя как инструмент со слишком высокими рисками, заключил Кочетков.

https://ria.ru/20220331/dollar-1781024068.html

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сша

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

экономика, россия, сша, ливия, андрей кочетков, открытие инвестиции