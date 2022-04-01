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В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 42,2%
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 42,2% - РИА Новости, 01.04.2022
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 42,2%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 42,2 %, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:13
2022-04-01T15:13
2022-04-01T15:13
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 42,2 %, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф"."По состоянию на 1 апреля коллективный иммунитет 42,2%", - сообщается на сайте в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%.Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 426 920 человек, а полную вакцинацию от коронавируса – 7 078 824 человека.По данным портала "Стопкоронавирус.рф", коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 48%, вакцинация первым компонентом проведена более 89,407 миллиона раз.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 42,2%
В Москве уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился до 42,2 процента