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В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 42,2% - РИА Новости, 01.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220401/koronavirus-1781307907.html
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 42,2%
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 42,2% - РИА Новости, 01.04.2022
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 42,2%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 42,2 %, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:13
2022-04-01T15:13
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 42,2 %, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф"."По состоянию на 1 апреля коллективный иммунитет 42,2%", - сообщается на сайте в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%.Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 426 920 человек, а полную вакцинацию от коронавируса – 7 078 824 человека.По данным портала "Стопкоронавирус.рф", коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 48%, вакцинация первым компонентом проведена более 89,407 миллиона раз.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии, коронавирусы
15:13 01.04.2022
 
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 42,2%

В Москве уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился до 42,2 процента

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает прививку от коронавируса
Медицинский работник делает прививку от коронавируса - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник делает прививку от коронавируса
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 42,2 %, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".
"По состоянию на 1 апреля коллективный иммунитет 42,2%", - сообщается на сайте в разделе о столице.
В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%.
Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 426 920 человек, а полную вакцинацию от коронавируса – 7 078 824 человека.
По данным портала "Стопкоронавирус.рф", коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 48%, вакцинация первым компонентом проведена более 89,407 миллиона раз.
 
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