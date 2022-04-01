https://ria.ru/20220401/koronavirus-1781307907.html

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 42,2%

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 42,2% - РИА Новости, 01.04.2022

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 42,2%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 42,2 %, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:13

2022-04-01T15:13

2022-04-01T15:13

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 42,2 %, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф"."По состоянию на 1 апреля коллективный иммунитет 42,2%", - сообщается на сайте в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%.Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 426 920 человек, а полную вакцинацию от коронавируса – 7 078 824 человека.По данным портала "Стопкоронавирус.рф", коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 48%, вакцинация первым компонентом проведена более 89,407 миллиона раз.

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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