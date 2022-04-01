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В России коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 48 процентов
В России коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 48 процентов - РИА Новости, 01.04.2022
В России коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 48 процентов
Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 48%, вакцинация первым компонентом проведена более 89,407 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:06
2022-04-01T15:06
2022-04-01T15:11
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 48%, вакцинация первым компонентом проведена более 89,407 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет 48,0%", - говорится в сообщении.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 89 407 094 раза, полностью - 85 665 921 раза.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 49,7%.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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15:06 01.04.2022 (обновлено: 15:11 01.04.2022)
В России коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 48 процентов
В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился с 49,7 до 48 процентов