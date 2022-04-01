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В России коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 48 процентов - РИА Новости, 01.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220401/koronavirus-1781306192.html
В России коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 48 процентов
В России коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 48 процентов - РИА Новости, 01.04.2022
В России коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 48 процентов
Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 48%, вакцинация первым компонентом проведена более 89,407 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:06
2022-04-01T15:11
распространение коронавируса
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россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 48%, вакцинация первым компонентом проведена более 89,407 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет 48,0%", - говорится в сообщении.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 89 407 094 раза, полностью - 85 665 921 раза.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 49,7%.
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общество, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирусы
15:06 01.04.2022 (обновлено: 15:11 01.04.2022)
 
В России коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 48 процентов

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился с 49,7 до 48 процентов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 48%, вакцинация первым компонентом проведена более 89,407 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
"Коллективный иммунитет 48,0%", - говорится в сообщении.
Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 89 407 094 раза, полностью - 85 665 921 раза.
Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 49,7%.
 
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