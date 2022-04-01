https://ria.ru/20220401/koronavirus-1781233069.html
За сутки в России госпитализировали 3754 заболевших COVID-19
За сутки в России госпитализировали 3754 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 01.04.2022
За сутки в России госпитализировали 3754 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 19 164 новых случая заболевания COVID-19, госпитализировали 3754 человека, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:17
2022-04-01T11:17
2022-04-01T11:32
распространение коронавируса
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россия
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В России за сутки выявили 19 164 новых случая заболевания COVID-19, госпитализировали 3754 человека, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций <…> снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 2,6 процента", — говорится в сообщении.Рост этого показателя произошел в 35 субъектах, снижение — в 44 регионах, в шести субъектах ситуация осталась без изменений.Выздоровели 45 998 человек, скончались — 342.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:17 01.04.2022 (обновлено: 11:32 01.04.2022)
За сутки в России госпитализировали 3754 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 19 164 новых случая COVID-19, умерли 342 человека