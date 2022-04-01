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Болгария, Италия и Швейцария отменяют антиковидные ограничения - РИА Новости, 01.04.2022
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Туризм
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Болгария, Италия и Швейцария отменяют антиковидные ограничения
Болгария, Италия и Швейцария отменяют антиковидные ограничения - РИА Новости, 01.04.2022
Болгария, Италия и Швейцария отменяют антиковидные ограничения
Болгария и Швейцария сообщили о снятии ограничений, введенных для борьбы с COVID-19, а Италия объявила об отказе от некоторых антиковидных мер. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:18
2022-04-01T13:18
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швейцария
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ЦЮРИХ, 1 апр - РИА Новости. Болгария и Швейцария сообщили о снятии ограничений, введенных для борьбы с COVID-19, а Италия объявила об отказе от некоторых антиковидных мер.По словам министра здравоохранения Болгарии Асены Сербезовой, с 1 апреля в стране отменяются обязательное ношение масок в закрытых помещениях, соблюдение социальной дистанции и требования к работодателям о переводе на удаленку не менее 50 процентов сотрудников. С пятницы также снимается запрет на посещение больниц и домов престарелых.В Италии с 1 апреля перестает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране два года назад в связи с пандемией. В частности, green pass теперь необязателен для проезда в общественном транспорте, а для самолетов и поездов будет достаточно "базового" варианта сертификата, который можно получить после сдачи теста на COVID-19. Минздрав страны таким образом снимает первую часть ограничений, оставшиеся будут отменены с 1 мая.Послабления есть и в Швейцарии. Так, отменен масочный режим в общественном транспорте, медицинских учреждениях и требование об изоляции для заболевших COVID-19.
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италия, швейцария, коронавирус covid-19, болгария, транспорт, карантин, новости - туризм, туризм, прививки, сертификат о вакцинации
13:18 01.04.2022
 
Болгария, Италия и Швейцария отменяют антиковидные ограничения

Болгария, Италия и Швейцария снимают коронавирусные ограничения с 1 апреля

© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкТуристы в масках на одной из улиц Милана
Туристы в масках на одной из улиц Милана - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Алессандро Рота
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ЦЮРИХ, 1 апр - РИА Новости. Болгария и Швейцария сообщили о снятии ограничений, введенных для борьбы с COVID-19, а Италия объявила об отказе от некоторых антиковидных мер.
По словам министра здравоохранения Болгарии Асены Сербезовой, с 1 апреля в стране отменяются обязательное ношение масок в закрытых помещениях, соблюдение социальной дистанции и требования к работодателям о переводе на удаленку не менее 50 процентов сотрудников. С пятницы также снимается запрет на посещение больниц и домов престарелых.
В Италии с 1 апреля перестает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране два года назад в связи с пандемией. В частности, green pass теперь необязателен для проезда в общественном транспорте, а для самолетов и поездов будет достаточно "базового" варианта сертификата, который можно получить после сдачи теста на COVID-19. Минздрав страны таким образом снимает первую часть ограничений, оставшиеся будут отменены с 1 мая.
Послабления есть и в Швейцарии. Так, отменен масочный режим в общественном транспорте, медицинских учреждениях и требование об изоляции для заболевших COVID-19.
Бангкок, Таиланд - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 00:56Туризм
Таиланд отменил обязательный ПЦР-тест для туристов
 
ТуризмИталияШвейцарияКоронавирус COVID-19БолгарияТранспортКарантинНовости - ТуризмТуризмПрививкиСертификат о вакцинации
 
 
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