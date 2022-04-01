https://ria.ru/20220401/koronavirus-1781230544.html

Болгария, Италия и Швейцария отменяют антиковидные ограничения

Болгария, Италия и Швейцария отменяют антиковидные ограничения - РИА Новости, 01.04.2022

Болгария, Италия и Швейцария отменяют антиковидные ограничения

Болгария и Швейцария сообщили о снятии ограничений, введенных для борьбы с COVID-19, а Италия объявила об отказе от некоторых антиковидных мер. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:18

2022-04-01T13:18

2022-04-01T13:18

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ЦЮРИХ, 1 апр - РИА Новости. Болгария и Швейцария сообщили о снятии ограничений, введенных для борьбы с COVID-19, а Италия объявила об отказе от некоторых антиковидных мер.По словам министра здравоохранения Болгарии Асены Сербезовой, с 1 апреля в стране отменяются обязательное ношение масок в закрытых помещениях, соблюдение социальной дистанции и требования к работодателям о переводе на удаленку не менее 50 процентов сотрудников. С пятницы также снимается запрет на посещение больниц и домов престарелых.В Италии с 1 апреля перестает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране два года назад в связи с пандемией. В частности, green pass теперь необязателен для проезда в общественном транспорте, а для самолетов и поездов будет достаточно "базового" варианта сертификата, который можно получить после сдачи теста на COVID-19. Минздрав страны таким образом снимает первую часть ограничений, оставшиеся будут отменены с 1 мая.Послабления есть и в Швейцарии. Так, отменен масочный режим в общественном транспорте, медицинских учреждениях и требование об изоляции для заболевших COVID-19.

https://ria.ru/20220401/ptsr-1781188691.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

италия, швейцария, коронавирус covid-19, болгария, транспорт, карантин, новости - туризм, туризм, прививки, сертификат о вакцинации