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В реанимации остаются полторы тысячи пациентов с COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 01.04.2022
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Распространение коронавируса
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В реанимации остаются полторы тысячи пациентов с COVID-19, заявил Мурашко
В реанимации остаются полторы тысячи пациентов с COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 01.04.2022
В реанимации остаются полторы тысячи пациентов с COVID-19, заявил Мурашко
Почти 1,5 тысячи пациентов с коронавирусом в настоящее время в России остаются в реанимации, профилактика - вакцинация и ревакцинация - по-прежнему, очень... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T10:44
2022-04-01T10:45
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
вакцинация россиян от covid-19
распространение коронавируса
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи пациентов с коронавирусом в настоящее время в России остаются в реанимации, профилактика - вакцинация и ревакцинация - по-прежнему, очень важна, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня более 300 тысяч пациентов по-прежнему получают терапию и почти 1,5 тысячи человек находятся в реанимации", - сказал Мурашко на встрече со студентами-волонтерами, участвующими в борьбе с COVID-19.Министр отметил, что профилактика коронавирусной инфекции - вакцинация и ревакцинация - по-прежнему очень важны.
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, вакцинация россиян от covid-19
10:44 01.04.2022 (обновлено: 10:45 01.04.2022)
 
В реанимации остаются полторы тысячи пациентов с COVID-19, заявил Мурашко

Мурашко: в реанимации остаются почти полторы тысячи пациентов с COVID-19

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи пациентов с коронавирусом в настоящее время в России остаются в реанимации, профилактика - вакцинация и ревакцинация - по-прежнему, очень важна, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня более 300 тысяч пациентов по-прежнему получают терапию и почти 1,5 тысячи человек находятся в реанимации", - сказал Мурашко на встрече со студентами-волонтерами, участвующими в борьбе с COVID-19.
Министр отметил, что профилактика коронавирусной инфекции - вакцинация и ревакцинация - по-прежнему очень важны.
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