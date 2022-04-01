https://ria.ru/20220401/koronavirus-1781223625.html

В реанимации остаются полторы тысячи пациентов с COVID-19, заявил Мурашко

В реанимации остаются полторы тысячи пациентов с COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 01.04.2022

В реанимации остаются полторы тысячи пациентов с COVID-19, заявил Мурашко

Почти 1,5 тысячи пациентов с коронавирусом в настоящее время в России остаются в реанимации, профилактика - вакцинация и ревакцинация - по-прежнему, очень... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:44

2022-04-01T10:44

2022-04-01T10:45

общество

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мурашко

вакцинация россиян от covid-19

распространение коронавируса

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи пациентов с коронавирусом в настоящее время в России остаются в реанимации, профилактика - вакцинация и ревакцинация - по-прежнему, очень важна, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня более 300 тысяч пациентов по-прежнему получают терапию и почти 1,5 тысячи человек находятся в реанимации", - сказал Мурашко на встрече со студентами-волонтерами, участвующими в борьбе с COVID-19.Министр отметил, что профилактика коронавирусной инфекции - вакцинация и ревакцинация - по-прежнему очень важны.

https://ria.ru/20220324/revaktsinatsiya-1779886947.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, вакцинация россиян от covid-19