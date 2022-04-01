https://ria.ru/20220401/konyak-1781306327.html

Коньяк начнут выпускать в Кузбассе осенью 2022 года

Коньяк начнут выпускать в Кузбассе осенью 2022 года - РИА Новости, 01.04.2022

Коньяк начнут выпускать в Кузбассе осенью 2022 года

В этом году в Кузбассе впервые начнут производить коньяк, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:07

2022-04-01T15:07

2022-04-01T15:33

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КЕМЕРОВО, 1 апр — РИА Новости. В этом году в Кузбассе впервые начнут производить коньяк, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона."АО "Мариинский ликеро-водочный завод" осенью 2022 года запустит линию производства коньяка бренда "Ардели" с объемом четыре тысячи дал в год", – сообщили в министерстве.В ведомстве уточнили, что это расширит ассортимент продукции и поспособствует импортозамещению.Мариинский ликеро-водочный завод построили в 1900 году. Выпуск продукции начался с производства столового вина крепостью 40 градусов, а также 90% и 95% спирта. Предприятие производит более 1,7 миллиона декалитров алкогольной продукции в год.

https://ria.ru/20210702/konyak-1739667955.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, снг, кемерово