https://ria.ru/20220401/konyak-1781306327.html
Коньяк начнут выпускать в Кузбассе осенью 2022 года
Коньяк начнут выпускать в Кузбассе осенью 2022 года - РИА Новости, 01.04.2022
Коньяк начнут выпускать в Кузбассе осенью 2022 года
В этом году в Кузбассе впервые начнут производить коньяк, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:07
2022-04-01T15:07
2022-04-01T15:33
экономика
россия
снг
кемерово
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КЕМЕРОВО, 1 апр — РИА Новости. В этом году в Кузбассе впервые начнут производить коньяк, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона."АО "Мариинский ликеро-водочный завод" осенью 2022 года запустит линию производства коньяка бренда "Ардели" с объемом четыре тысячи дал в год", – сообщили в министерстве.В ведомстве уточнили, что это расширит ассортимент продукции и поспособствует импортозамещению.Мариинский ликеро-водочный завод построили в 1900 году. Выпуск продукции начался с производства столового вина крепостью 40 градусов, а также 90% и 95% спирта. Предприятие производит более 1,7 миллиона декалитров алкогольной продукции в год.
https://ria.ru/20210702/konyak-1739667955.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, снг, кемерово
15:07 01.04.2022 (обновлено: 15:33 01.04.2022)
Коньяк начнут выпускать в Кузбассе осенью 2022 года
Коньяк начнут выпускать на Мариинском ликеро-водочном заводе в Кузбассе осенью 2022 года
КЕМЕРОВО, 1 апр — РИА Новости. В этом году в Кузбассе впервые начнут производить коньяк, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.
"АО "Мариинский ликеро-водочный завод" осенью 2022 года запустит линию производства коньяка бренда "Ардели" с объемом четыре тысячи дал в год", – сообщили в министерстве.
В ведомстве уточнили, что это расширит ассортимент продукции и поспособствует импортозамещению.
Мариинский ликеро-водочный завод построили в 1900 году. Выпуск продукции начался с производства столового вина крепостью 40 градусов, а также 90% и 95% спирта.
Предприятие производит более 1,7 миллиона декалитров алкогольной продукции в год.