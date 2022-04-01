https://ria.ru/20220401/kontent-1781380516.html

Минобрнауки попросило перенести вузы контент с YouTube на VK.Video и Rutube

Минобрнауки попросило перенести вузы контент с YouTube на VK.Video и Rutube - РИА Новости, 01.04.2022

Минобрнауки попросило перенести вузы контент с YouTube на VK.Video и Rutube

Минобрнауки РФ попросило вузы перенести свой контент с YouTube на сервисы VK.Video и Rutubе, соответствующее письмо разместил Юго-Западный государственный... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T20:22

2022-04-01T20:22

2022-04-01T20:22

общество

россия

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_72d537b8cd6b0aaede6e692c4446e093.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Минобрнауки РФ попросило вузы перенести свой контент с YouTube на сервисы VK.Video и Rutubе, соответствующее письмо разместил Юго-Западный государственный университет на своем сайте."Департамент координации информационной и просветительской деятельности министерства науки и высшего образования Российской Федерации сообщает о необходимости обеспечения переноса (дублирования) своего аудиовизуального контента с видеохостинга Youtube на российские платформы видеохостинга VK.Video и Rutube в срок до 4 апреля 2022 года", - говорится в письме.

https://ria.ru/20220331/pushkov-1781114196.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, россия, youtube