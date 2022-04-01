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Минобрнауки попросило перенести вузы контент с YouTube на VK.Video и Rutube
Минобрнауки попросило перенести вузы контент с YouTube на VK.Video и Rutube - РИА Новости, 01.04.2022
Минобрнауки попросило перенести вузы контент с YouTube на VK.Video и Rutube
Минобрнауки РФ попросило вузы перенести свой контент с YouTube на сервисы VK.Video и Rutubе, соответствующее письмо разместил Юго-Западный государственный... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T20:22
2022-04-01T20:22
2022-04-01T20:22
общество
россия
youtube
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Минобрнауки РФ попросило вузы перенести свой контент с YouTube на сервисы VK.Video и Rutubе, соответствующее письмо разместил Юго-Западный государственный университет на своем сайте."Департамент координации информационной и просветительской деятельности министерства науки и высшего образования Российской Федерации сообщает о необходимости обеспечения переноса (дублирования) своего аудиовизуального контента с видеохостинга Youtube на российские платформы видеохостинга VK.Video и Rutube в срок до 4 апреля 2022 года", - говорится в письме.
https://ria.ru/20220331/pushkov-1781114196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, youtube
Минобрнауки попросило перенести вузы контент с YouTube на VK.Video и Rutube
Минобрнауки попросило перенести вузы свой контент с YouTube на VK.Video и Rutube