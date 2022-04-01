https://ria.ru/20220401/konkurs-1781275925.html
Russia Beyond RT продлил прием заявок на участие в конкурсе приключений
Russia Beyond RT продлил прием заявок на участие в конкурсе приключений - РИА Новости, 01.04.2022
Russia Beyond RT продлил прием заявок на участие в конкурсе приключений
Онлайн-медиа Russia Beyond, входящее в телесеть RT, продлило до 15 августа срок приема работ для участия в конкурсе "Россия: 85 приключений", в рамках которого... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:32
2022-04-01T13:32
2022-04-01T13:32
технологии
телеканал rt
медиа
общество
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Онлайн-медиа Russia Beyond, входящее в телесеть RT, продлило до 15 августа срок приема работ для участия в конкурсе "Россия: 85 приключений", в рамках которого будет собрана коллекция приключений в каждом из регионов страны, сообщает сайт RT.В рамках проекта редакция Russia Beyond снимает и публикует ролики о региональных приключениях в России. Часть роликов можно посмотреть на сайте, а также в аккаунте проекта в соцсети VK.Кроме того, в соцсетях запущен челлендж #85приключений. Любой желающий сможет поучаствовать в конкурсе со своим рассказом о любимом регионе. Презентовать в ролике можно все: от уникальной природы до гастрономических традиций. Главное — успеть опубликовать свое видео с хештегом #85приключений до 15 августа 2022 года.После завершения приема работ будут выбраны десять лучших приключений, а итогом проекта станет документальный фильм о России.Генеральным партнером проекта "Россия: 85 приключений" стало Министерство культуры России. Также партнерами проекта выступили Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росзаповедцентр Минприроды России, Ростуризм, Россотрудничество, государственная компания "Автодор", РИА Новости, документальный телеканал RTД, видеоагентство Ruptly, группа компаний APPREAL, проект "Это моя земля".
https://ria.ru/20220216/premiya-1773118003.html
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, телеканал rt, медиа, общество
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Онлайн-медиа Russia Beyond, входящее в телесеть RT
, продлило до 15 августа срок приема работ для участия в конкурсе "Россия: 85 приключений", в рамках которого будет собрана коллекция приключений в каждом из регионов страны, сообщает сайт RT
.
В рамках проекта редакция Russia Beyond снимает и публикует ролики о региональных приключениях в России. Часть роликов можно посмотреть на сайте
, а также в аккаунте проекта в соцсети VK
.
"Мы уже опубликовали приключения более чем из половины регионов России. Среди них, например, есть прогулка с опытным гидом по самым большим в мире Васюганским болотам в Томской области. Или дозор со стрельцами по самой большой крепости в России — Смоленской. А как вам заезд на сноубордах по барханам Чарских песков в Забайкальском крае?" — рассказал главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля.
Кроме того, в соцсетях запущен челлендж #85приключений. Любой желающий сможет поучаствовать в конкурсе со своим рассказом о любимом регионе. Презентовать в ролике можно все: от уникальной природы до гастрономических традиций. Главное — успеть опубликовать свое видео с хештегом #85приключений до 15 августа 2022 года.
После завершения приема работ будут выбраны десять лучших приключений, а итогом проекта станет документальный фильм о России.
Генеральным партнером проекта "Россия: 85 приключений" стало Министерство культуры России. Также партнерами проекта выступили Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росзаповедцентр Минприроды России, Ростуризм, Россотрудничество, государственная компания "Автодор", РИА Новости, документальный телеканал RTД, видеоагентство Ruptly, группа компаний APPREAL, проект "Это моя земля".